Vice ordförande – den perfekta posten

PK

Andreas von Bergmann

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Nytt år och nya möjligheter! Efter en välbehövlig julpaus startar föreningsmaskineriet upp igen. Alla gamla föreningsrävar vet att det nu gäller att ha en klar strategi – för egen del. Årsmöten och konstituerande styrelsemöten står för dörren. Många olika uppdrag och funktionärsroller ska fördelas inom den ansvarsbärande skaran, som de flesta föreningsmedlemmar gör sitt yttersta för att undgå. Den vanligaste strategin för att undgå ansvar är att låta bli att gå på möten. Det funkar förvisso, men är inte juste gentemot alla andra. Dessutom går dessa mötesnobbare miste om möjligheten att påverka. Och har man gett upp den möjligheten ska man inte heller klaga på dem som bär ansvar. Typiskt nog brukar mötesnobbarna ändå stå för de fränaste klagomålen.

Ordföranden är den som lättast hamnar i skottgluggen. Arbetsbördan kan vara betungande och belöningen består i bästa fall av ett tack, i många fall av gliringar och påhopp av baktalare och kverulanter. Det är förståeligt att en och annan är beredd att sälja sin egen mor för att slippa den posten (faktiskt en humanare variant än att på valmötet föreslå sin egen mor i stället).

Följande jobspost är kassörsposten. Trots att landet numera kryllar av utbildade ekonomer kan det vara väldigt svårt att hitta någon som vill axla kassörsansvaret. Det är en otacksam uppgift eftersom det hör till nutidsmänniskans karaktär att å ena sidan kräva att få alla fakturor elektroniskt för att sedan skylla på en stockad inbox och skräppostfilter när de lämnas obetalda. Därtill hör det till att klaga på alla avgifter. Kassören måste alltså förutom redovisning och bokföring även bemästra psykologi och ha en ängels tålamod.

Eftersom nutidsmänniskan i allmänhet är benägen att uttrycka sig skriftligt enbart på sociala medier, kan det vara hopplöst att hitta eldsjälar som åtar sig att vara sekreterare. Tack och lov finns det trots allt ännu människor som finner glädje i att skriva protokoll och verksamhetsberättelser och diverse andra handlingar föreningen behöver. Dessvärre krävs numera, förutom läs- och skrivkunnighet, närmaste en juriskandidatexamen om det ska lyckas att producera ett protokollsutdrag för att sköta ett bankärende.

Det är således begripligt att mången föreningsmedlem inte känner sig redo för tunga poster i föreningens högsta kader. All heder åt dem som åtar sig dessa uppdrag frivilligt!

Hur ska då föreningsräven hitta en bekväm lya på den blåsiga toppen? Det är faktiskt lättare än man skulle tro. När det drar ihop sig till val gäller det att hålla sig framme direkt. Skyll på tidsbrist på grund av många betungande uppdrag i andra föreningar och föreslå dig själv som vice ordförande. Föreningens vice ordförande får svänga sig med en fin titel, sitta vid honnörsbordet när det blir fest och behöver med största sannolikhet aldrig träda i den plikttrogna ordförandens ställe.

Och med det sagt – få se om det nu blir livliga omröstningar om vice ordförandeposterna i våra föreningar...