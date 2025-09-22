Vi är ålagda att taga ansvar för våra unika naturmiljöer

Karl Åkerman

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det finns en internationell politisk strävan att bevara biodiversiteten i naturliga miljöer. Hela jordklotets procentuella andel av orörd fri natur har sjunkit till en låg nivå idag till bara 30% från år 1970 då vi ännu hade 60% fri natur (David Attenborough: Ett liv, en planet 2020). Om man extrapolerar linjärt finns ingen naturlig miljö kvar år 2060. Det största hotet är splittringen av naturskogar via bebyggelse, kalhuggning, föroreningar och skogsbränder, vilka förstör naturliga ekosystem. En landsomfattande kampanj via Finska Naturskyddsförbundet att bibehålla de resterande när-skogarna i naturtillstånd har därför startats och fått understöd av en mängd invånare och finansiering av stiftelser såsom Kone stiftelsen. Skyddskrav för biologisk mångfald har också blivit inskrivet i flera lagtexter i vårt land. Naturskyddslagen 3§, 7§ och 11§ och Skogslagen 10§ beskriver naturtyper som borde lämnas orörda samt att kommunerna nu åläggs att värna om sitt områdes biologiska mångfald och dess miljö.

Det unika skogsområdet i Norrbystrand och de branta klipporna som man ämnar förstöra med bebyggelse, i tider då en allmän strävan är att restaurera förstörda miljöer, fyller väl kriterierna för områden som i stället borde skyddas (se tex: Norrbystrand aloite). Lagen om områdesplanering 5§ yrkar på ”skapandet av en trygg, hälsosam, trivsam och socialt välfungerande livsmiljö… möjligheterna att bevara naturens mångfald och andra naturvärden”. Forskningsresultat visar att naturen i närskogar har en positiv inverkan på vår fysiska och mentala hälsa (se: LUKE Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 76/2024). Därför borde våra när-skogar skyddas och komma invånarna till rekreativt gagn och inte förstöras.

De ovanbeskrivna paragraferna i flera av våra lagar kommer inte från vissa ”grönröda” aktivistpolitikers ”villfarna idéer” eller ”maktutövning” (ÅU 29.5.2025) utan baserar sig i grunden på internationella förbindelser som våra ansvarsfulla ledande politiker har skrivit under (FN:s "Rio Biodiversity agreement 1992", Aichi planen 2010, FN:s ”Globala Kunmig-Montreal ramverk” för biologisk mångfald 2022, Den Europeiska lanskapskonventionen 2006, EU:s biodiversitetsstrategi 2022 och de nya internationella avtalen på remiss mm) samt inhemska strategier baserat på dessa. Pargas stads miljöprogram yrkar också i samma riktning. Man bör beakta att liknande internationella förbindelser angående freongasutsläpp har tidigare räddat vår planets ozonlager och därmed allt liv ovanpå vårt jordklot.

Naturmiljöer i södra Finland börjar vara sällsynta speciellt i närheten av bebyggelse. Vi har här i Pargas fördelen att ha bibehållit två unika enhetliga områden i naturligt tillstånd. I Pargas stads detaljplans landskapsundersökning får Norrbystrand ett speciellt omnämnande vid sidan av Munkviken som stadens viktigaste obyggda skogsområde. Området får dessutom omnämnande som en sevärdhet för sin mäktiga utsikt från bergsklipporna och för fria stränder. Pargas attraktion är närheten till den unika skärgårdsnaturen inte som en dyster betongförstad till betongförstäder till Åbo. Om ni vill vara med och skydda närskogar skriv under vårt initiativ (https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/42852).