Digital myndighetskommunikation måste vara tillgänglig för alla

Kjell Wennström, ordförande Björn Fant, vice ordförande Gunilla Jussin, vice ordförande

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Digital myndighetskommunikation måste vara tillgänglig för alla Myndigheternas planer att från början av år 2026 låta Suomi.fi-meddelanden utgöra den primära kommunikationskanalen mellan myndigheter och medborgare väcker viktiga frågor om rättssäkerhet, tillgänglighet och jämlikhet. För omkring två miljoner personer skulle detta innebära att papperspost upphör, utan att ett uttryckligt samtycke inhämtats i förväg. Informationen om reformen har i huvudsak förmedlats via myndigheternas webbplatser och i begränsad utsträckning genom massmedier. Detta förutsätter dock att medborgarna redan är digitalt aktiva.

Personer med bristande digital kompetens eller begränsad tillgång till digitala verktyg riskerar därmed att inte ens få kännedom om förändringen före den sker. Och möjligheten att återgå till papperspost aktualiseras först efter att reformen trätt i kraft och dessutom gälla endast för sex månader i taget, vilket ytterligare försvårar situationen. Antagandet att information alltid är tillgänglig via internet motsvarar inte verkligheten för alla. Digitala tjänster förändras kontinuerligt, länkar upphör att fungera och personlig kundservice ersätts ofta av automatiserade system. Samtidigt kräver centrala myndigheter, såsom FPA, Skatteförvaltningen och polisen, stark autentisering för åtkomst till sina tjänster, något som inte alla har möjlighet att använda. Det finns många som varken har utrustning eller kunskap att söka och utnyttja sådan information. “Ett modernt samhälle måste vara inkluderande trots att det är effektivt.

Enligt Traficom har alla invånare rätt till grundläggande kommunikationstjänster. Denna rätt bör också säkerställas i praktiken. Om viktiga meddelanden från myndigheter eller välfärdsområden inte når mottagaren kan följderna bli allvarliga, till exempel obetalda räkningar, påminnelseavgifter eller indrivningsåtgärder. Därtill kan en individs livssituation eller funktionsförmåga förändras, vilket gör att tidigare fungerande digitala lösningar blir otillgängliga. Digitalisering är ett viktigt och i många fall nödvändigt steg i samhällsutvecklingen. Den bör dock genomföras på ett sätt som inte utesluter någon individ eller grupp. Myndigheterna har ett ansvar att säkerställa att kommunikationen når alla medborgare genom tydlig förhandsinformation, flera parallella kommunikationskanaler och verkliga, långsiktiga alternativ till digital kommunikation.

Säkerheten blir även en utmaning med dagens digitala bedrägerier och nätfiske. Rädsla att bli utnyttjad kan begränsa användningen. När det kommer e-post från suomi.fi, kan det kanske vara “fake” - oärliga bedragare gör inte livet lättare för alla med sämre digital kompetens. Biträdande justitieombudsman Sakslin har konstaterat att det kan äventyra rättssäkerheten för en betydande del av befolkningen och strida mot principen om likabehandling. Ett modernt samhälle måste vara inkluderande och likvärdigt trots att det är effektivt.