Vardag gånger två

PK Caroline Voutilainen

Caroline Voutilainen

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

När jag flyttade hemifrån bodde jag först ett år själv i en egen lägenhet. Det var en ny och spännande tid. Mycket lärorik, lugn och ganska bekväm. Jag kunde inreda som jag ville, laga mat när jag kände för det och leva i min egen rytm. Det var skönt en tid, tills det inte längre var det. Tystnaden som ett tag hade känts som en lyx blev plötsligt lite väl tyst och lite för ensam.

Året därpå bestämde jag och min kompis oss för att flytta ihop, och utan att överdriva är det ett av de bästa besluten jag har tagit. På fjärde våningen delar jag och min kompis en vardag. Vi har snart varit ”kämppisar” i ett år och vi har hittat vår rytm. Det mesta är enkelt och förutsägbart men på det allra bästa sättet. Vi har våra egna liv, rutiner och projekt men de möts alltid framför en serie på soffan på kvällen.

Vår boendesituation är typ som i serien Friends, har inte själv sett serien men jag börjar ana vad andra menar. Två parallella hem i samma hus, där den största dramatiken är vem som först märker att trappuppgången moppas och man inte får lämna lägenheten.

Vi delar inte bara adress utan ett liv på ett sätt som gör vardagen både roligare och också lite lättare.

Det bästa med att bo så här är att det alltid finns någon bara några meter bort. Och jag kan med handen på hjärtat säga att det oftast är efter en utekväll som den närheten är ovärderlig. Vi delar inte bara adress utan ett liv på ett sätt som gör vardagen både roligare och också lite lättare.

Nu återstår det att bara hoppas att mina kompisar känner samma sak, att de ser det som guld och gröna skogar, som jag gör. Och till dig som någonsin funderat på att flytta ihop med en kompis: gör det och påbörja det bästa kapitlet i ditt liv.