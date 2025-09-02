Tillsammans, för västra Åbolands bästa

Tuulikki Wahe-Rohrbach

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det politiska höstarbetet har börjat, sommarens brådska har lättat något. Skärgårdens konserter har spelats, sjungits och lyssnats till. Gäster har välkomnats och tagits farväl av. Kanske ses vi igen nästa sommar. Vi tycker om alla våra gäster – vissa när de kommer, andra när de går. Augusti har också fört med sig centraleuropéer till det vackra sydvästra Finland. Den globala klimatförändringen bådar gott för norra turismen. I vår känsliga skärgård måste vi kanske se lite mer kritiskt på allemansrätten när turismen ökar, men välkomna ska ni vara.

Hösten för också med sig planer, visioner, strategier, budgetdiskussioner och en anda av att få saker gjorda på det politiska fältet i Pargas. Vi påminner oss om grunderna – varför vi gör detta. Vad är en kommun? En kommun främjar invånarnas välfärd och regionens livskraft, samt ordnar tjänster för invånarna på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt. Det är det målet besluten ska sikta mot. Ibland kan vägen kännas lång och förvirrande, men detta är den ledstjärna vi följer. Gärna tillsammans, genom att stöda och hjälpa varandra – för detta fält kan inte plöjas ensam. Var du än står på den politiska kartan, så är lagens mening vår nordstjärna i detta arbete.

Vi har utmaningar i Pargas stad, för vi är en brokig samling stadsbor, landsortsbor, skärgårdsbor, fritidsboende, pendlare, jordbrukare, företagare, drömmare, vuxna och barn. Och vi är inte tillräckligt många. Vi behöver varandra – men vi behöver också fler pargasbor. En skola kan inte försvaras om läraren står där ensam. Och en köpman driver inte sin butik bara för sig själv. Låt oss välkomna nya invånare och nya aktörer till denna stad. För detta är ett fantastiskt hörn av världen, även om det på världskartan inte är större än en flugas nysning i förbifarten. Men för oss är det kärt. Låt det också bli kärt för den som drömmer om förändring och kanske funderar på att skriva sig i sin stugkommun. För det finns ingen annan stad som denna.

Låt oss vara modiga, le mot varandra, fråga hur andra mår. Låt oss lita på varandra – avtal är avtal, vi smusslar inte, vi ger handslag, okomplicerat och rakt på sak.

När broarna är klara öppnar Pargasleden vår blodcirkulation mot våra pulserande och växande grannkommuner, likt en bra hjärtmedicin – med dem är det klokt att gå hand i hand. Det finns alltid något att lära, och det är gott att dras med i ett positivt flöde. Vi har också mycket att ge – en fin företagaranda och en fantastisk boendemiljö. Vi siktar på tillväxt som både syns och känns.

Redan i våras planterade vi körsbärsträd i skärgården, och i höst kommer fler – en lång rad i Korpo centrum med stöd av lokala företagare. Kanske kommer framtida vårblomningar att ge skärgården en särskild glimt av hopp, en envis uthållighet och modet att ta tag i och förändra saker. Förhoppningsvis också i andra delar av Pargas stad.

Med gott mod in i hösten – i tillit till stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges kraft och vilja, samarbetsförmåga och förståelse.