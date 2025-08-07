Svarta hål

PK Folke Öhman

Folke Öhman

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det finns ett svart hål i min snickarbod, det blir jag mer och mer övertygad om. Likt rymdens svarta hål som sugar in enormt komprimerad massa i en död sol sugar snickarbodens svarta hål till sig än det ena, än det andra verktyget.

Vart har alla specialskruvar tagit vägen? Var är golvmålningen som jag ställde på målningshyllan ifjol? Var är elsågen och framför allt var är hammaren med det blåa skaftet? De måste ha dragits in i det svarta hålet.

Hammaren var vid försvinnandet iklädd blått gummiskaft med grått isoleringstejp. Den är efterlyst hos alla potentiella låntagare som normalt brukar ha tendenser att förlänga lånetiden för verktygssnabblån. Ingen har sett den och absolut säkert inte lånat den, hammaren passar som känt bara i ägarens hand. Men borta är den.

Det har i andra sammanhang hänt att misstankar om svarta hål kan avskrivas. Farsans hammare försvann vid husbygget på 60-talet men återfanns under en takpanna på 90-talet.

Det har i andra sammanhang hänt att misstankar om svarta hål kan avskrivas. Farsans hammare försvann vid husbygget på 60-talet men återfanns under en takpanna på 90-talet. När föräldrarna köpte grannstugan återfanns saknat spontvirke i takkonstruktionen. Där ser man; det som inte är stulet kommer till rätta -förr eller senare. Det här med panelen var ju ett lån, visserligen ett bulletlån till nollränta men ändå, slutet var gott. Själv lånade jag några bräder till en gammal kompis och som genom ett trollslag räckte de till hela gaveln på huset. Lånet är numera avskrivet som kreditförlust.

Har gått och väntat på nåt liknande mirakel med hammaren men teorin om det svarta hålet blir allt mer sannolik ju längre tiden lider. Visserligen kan man notera färre försvinnanden nu på äldre dar när man har tid att vara mera noggrann med ordningen i boden men en hammare med blått skaft kan bara inte försvinna!

Varför finns det betydligt fler högerhands arbetshandskar, vart har de vänstra försvunnit?

Det finns ju bevisligen ännu flera oförklarliga fenomen som kan tyda på svarta hål. Varför finns det betydligt fler högerhands arbetshandskar, vart har de vänstra försvunnit?

Att det finns många ensamma strumpor kan dock inte anses vara ett resultat av materiakoncentration, att det finns strumpätare i de flesta tvättrum är ett väl dokumenterat faktum, lika gammalt som själva strumpan.

Lite försiktig får man väl numera vara när man rör sig i snickarboden. Tänk om man själv dras in i det svarta hålet och blir en koncentrerad slocknad stjärna. Å andra sidan kanske man får återse sin saknade hammare - den med blått skaft.