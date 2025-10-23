PK – fortfarande lika lokal, aktuell och närvarande

PK Malin Johansson

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vad händer med PK? Den frågan har många av våra trogna prenumeranter ställt oss på redaktionen i Pargas, särskilt efter beskedet att vår systertidning ÅU från och med den 7 november börjar utkomma en gång i veckan. Förändringen är ett svar på hur dagens läsare allt oftare väljer att ta del av nyheter digitalt – samtidigt som kostnaderna för att producera och distribuera papperstidningar har ökat rejält.

Men hur går det då för oss på Pargas Kungörelser?

Jo, vi håller fast vid torsdagen – veckans bästa dag – och utkommer som vanligt en gång i veckan, precis som vi gjort sedan 1912. Vi har dessutom våra åtta storspridningar per år som når över 8000 hushåll i Pargas. PK fortsätter också som tvåspråkig lokaltidning, en tradition vi burit sedan 1941.

Innehållet i papperstidningen förblir detsamma: ultralokala nyheter, personporträtt, reportage, våra vällästa byapresentationer och veckans profil. Vi ger plats åt våra lokalpolitiker i politiska kolumner, och våra trogna kolumnister bjuder varje vecka på tankeväckande, humoristiska och hjärtliga texter. Föreningsspalten är fortsatt en viktig kanal för många – och allt detta är det som gör PK till just PK.

Men att säga att ingenting händer vore fel. PK:s webbplats har förnyats och utvecklas kontinuerligt. Vi publicerar numera nyheter dagligen – på både svenska och finska – och vill bli ännu mer aktiva på sociala medier. Kanske får ni snart se mer ljud och bild från oss också? Vårt annons- och ombrytningssamarbete med Bonnier News Finland har medfört att en stor del av PK numera layoutas med hjälp av AI som förvandlar text och bilder till en tidning, vilket sparar tid och resurser. AI-ombrytningen har skapat en del huvudbry för oss, men vi jobbar med att få alla pusselbitar att falla på rätt plats. AI lär sig i snabb takt hur vi vill ha det och vi lär oss hur AI jobbar.

Vi vill gärna höra från er – kom in, ring, mejla eller ryck oss i ärmen! Redaktionen på Strandvägen 24 är alltid öppen för era idéer och önskemål. Det är tillsammans med er vi formar PK:s framtid.

Från och med den 7 november kostar en årsprenumeration på PK 99 euro, vilket inkluderar tillgång till både sajten och e-tidningen. Vill man enbart läsa PK digitalt kostar det 65 euro för ett helt år.

Denna vecka bjuder vi på ett tema som kombinerar höstmys och bilar – med allt från akupunktur och skönhetsbehandlingar för män till höstens mode, gamla amerikanare och nya företag i Pargas. Under veckan har vi också haft nöje att ha en duktig praoelev på PK som ni får läsa mera om i veckans profil.

Vi önskar er en fortsatt skön höst och många fina lässtunder!