Öppen fråga till stadens beslutfattare

Clara Wickström

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I ÅU den 26.9 uppgavs i en artikel om Pargas, att staden betalar eller betalt 2 miljoner euro för att riva tomten för K-butikens nya affärsutrymmen. När och hur har sådana summor lagts åt sidan för detta ändamål? Hur kan fullmäktige utan vidare diskussion godkänna en sådan utgift? (besluten lär ha klubbats igenom på en timme). Personligen har jag haft kontakt med olika personer, tjänstemän och fullmäktigemedlemmar, där det meddelats mig att stadens ekonomiska situation är sådan att man måste sälja Ankarhuset och andra av staden ägda fastigheter.

Jag har tidigare föreslagit via PK (18.6.2025) att Ankarhuset behövs för att samla föreningar och hobbygrupper till ett gemensamt ställe med redan befintliga fördelar. År 2023 fanns det inom staden ett upprop för husets bevarande och aktiverande. Nu har de som brann för idén, vänt kappan och påstår att det skulle bli för dyrt. Hur går dessa tankegångar ihop?