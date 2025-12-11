När man stannar upp, kommer julfriden

PK Taina Ylenius-Högfors.

Taina Ylenius-Högfors

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det var en avkopplande söndag hemma utan kalenderanteckningar, utan något i förväg planerat program. Det var en dag då man fick göra saker man tycker om – eller låta bli att göra något alls. Det var en (tyvärr) sällsynt dag på länge. Dagen bestod av en lång skogspromenad med hunden, korvlunch vid lägerelden tillsammans med familjen och att ligga i soffan och titta på en lättsam film. Det var också en dag då jag hann göra en grankrans, läsa en tidskrift och dricka eftermiddagskaffe i lugn och ro. En dag med god stämning och känsla – utan stress.

På kvällen tänkte jag tillbaka på dagen och suckade högt att jag ville ha fler sådana. Familjen log och bad mig ta upp ämnet med den som fyller min kalender. Det var dags att se mig själv i spegeln.

Vid lunchbordet på jobbet berättade jag om denna lyckliga dag och den respons jag fått. Jag fick höra flera liknande erfarenheter. Och också suckar om hur underbart det vore med en sådan dag. En berättade hur de, när de ursprungliga hektiska planerna ställdes in, packade ryggsäcken med barnen, gjorde upp eld vid en kåta, grillade korv och marshmallows. Barnen lekte med pinnar i skogen och ingen hade tråkigt. Det var bra. En annan berättade hur en promenad till skogsbrynet med en valp och en treåring blev ett stort äventyr och fick även den vuxne att se världen på ett helt annat sätt. Stressen försvann. Flera av lunchsällskapet önskade mer av just den sortens enkelhet och lugn i livet.

I vår årscykel är december och maj tider då vi påstås behöva få världen färdig. Så sägs det någonstans, och av någon anledning tror vi att det är så. Detta är en tid då stress och brådska är starkt närvarande, samtidigt som vi får höra att vi borde varva ner inför semestern under de sista arbetsveckorna – eller åtminstone dagarna – med en lugnare kalender. Lättare sagt än gjort.

Tyvärr hinner vi alltför ofta inte stanna upp och höra vad vi själva vill, behöver, längtar efter. Det som grannen Pekka eller kollegan Riitta längtar efter kan vara helt annorlunda än våra egna behov och önskningar. Det krävs mod att lyssna och höra de önskningar som kommer inifrån oss själva. Och mod att förverkliga dem.

Vad längtar du egentligen efter? Vad tar dig till julfrid? Helgens julmarknad på Gamla Malmen bjuder alltid på varm julstämning. Likaså gör församlingens många julaktiviteter. En kort paus med glögg på stadens mysiga caféer och restauranger kan vara precis det som för dig närmare friden. Eller ett skogsäventyr. Du vet nog vad du längtar efter.

Jag längtar efter enkel gemenskap med nära och kära, lugn och en avslappnad stämning. Korv vid lägerelden och att beundra den gröna mossans glans mitt i decembergråheten, lyssna till bruset från en starkt strömmande bäck. Att sakta ner bland arbetsstress och dyka in i julfriden.

Jag ska alltså prata med den som fyller min kalender om detta och litar på att hen ordnar det jag önskar. Det önskar jag dig också.

En fridfull jul till var och en på sitt eget sätt och lycka till inför det kommande året. Vi ses.