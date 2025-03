Vems pojk e do?

PK Tuuli Meriläinen

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

”Vems pojk e do? He er naating som ja bruuk fråg tå ja er på arbeit som journalist i skägåån. Int rittit me ti exakt orde, för jag bruk tala högsvensk jär i Pargas. Ni har ju er dialekt jär o jag som e från Jeppis kan int Pargasdialekt o inte heldär naan åv dialekte som ni talar på ana siido Nagufärjo.

Fast ja sjölv e från Jeppis så ha jag som bosatt i Nagu sama feil som mang ååv oss finlandssvenskar har – vi kan bli liiti ställd om int vi veit vems pojk elder flicko he va vi tala me. Tå jag träffar naan nyy så byri he mesama snurr i hövu – ha ja rei möött ein släkting, siter frun i butikskasso elder kör papp färjo? Ere hennas brosa som e gift med hodii som lagar dömdii go kakuna? He geldär ti veta exakt – annars kan he ju hend att ja skvallrar om naan me feil person.

Saan tå man riktigt byri bein uut vannifråån naan komber så bruk he viis se att he jär i skägåån o i Pargas å e mang som e från Pampas. Vi er nog ganska bra ti gööm oss o vi bruk int göö na väsen åv oss. Men heiter man Sämskar eldä Knutar, Snellman eldä Norrgård så bruk he ge en vink om att man ska kast fram hadi frågo om vems pojk, eldä flicko, naan e. Ha naan byti namn så måst man gräva liiti meir, men ere naan som talar dialekt från byrjani så bruk he höörs på ö-ljuude om int anat.

Nu ere ju pop ti vaa finlandssvensk och eftersom vi inte e na mang som talar svensk i Finland na meir så er vi ju naaleis extra glad ti få liiti ny uppmärksamheit från Svärji. Tänk, allt he behövsta va trii pojka från Vöörå som sjöng na liiti på dialekt så håka di att he liiti österut å finns na shacki som talar svensk. Fast int di förstaar just naating åv va vi säjr, elde int veit att he finns mang olika finlandssvensk dialekte, så ere ju kul fö Svärji ti damm ååv hodi karto som påminner om ho di ein gang i tiin ägd allt fram ti Ryysland o liiti meir.

He er noo mang finlandssvensk som er mentalt meir riksvensk än ti rikssvensk sjölv e. Tå jag va ung så hadd jag mang kamrate vars mamm o papp bara skåda på rikssvensk nyyheite och bara lyysna på rikssvensk musik. He va bröderna Herrey o Carola och så prenumerera man på Bamse och Hemmets veckotidning. Int heim hos oss, fö miin papp va finsk Österbottning så vi va meir millan två kulture. Jag hamna ti skåda på Pikku Kakkonen o va hos Tuta och Mummu i Ullava på somarn tär di int tala naa svensk, utom ein deil lååneorde som hantuuki fö handduk och röju fö tröju.

Nu tå Vöörå e på allas läppa så hör e ju till att man som Pampes liiti desperat fösööker hitt na sätt ti nästan vaa från Vöörå. Naans kusiin ha gaji sama skola som KAJ-pojka, naan aades mummu känd tant Greta som kanske e släkt med Jakobs mamm. Jag kan stoltseer me eitt rittit gambäl bord o ein soffu som komber från Koumosan (Komåssa) tärifrån Axel Åhman er heim. Mööble ha jag ”lååna” åv miitt ex - hans papp va från Koumosan.

I Vöörå seir int di naating rakt på sak. Tå vi i Jeppis sejr ”ko” så pa di i Vörå sej ”kou”. Men ein sak e säker – KAJ gar spikrakt till kändisar o komber att få så myki pränikor och pokaale för att di lyfter fram oss finlandssvensk att di får bygg mang nyy skååpe. Och vi lär ska få sii döm skaka hand i presidentslåtti å.

Snärtigast ååv allt er ju he, att til o mee finne ha håka att finlandssvensk kanske int e så pisso som man sku kuna tro. Ja meinar – va sku kuna vaa bäter än ti vinn hockeyguld mot Svärji? Nå, he sku vara om Svärji sku vinn Eurovisionsfestivaalin me ein grupp från Finland. Tå sku vi noo vaa lite Yolo vi å.