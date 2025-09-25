Välkommen till skärgården!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Tiina Johansson

Vi har haft en fin sommar och den tycks fortsätta till en fin höst. Man får njuta av fina stjärnklara kvällar och soliga dagar. Vattnet är varmt så att man kan fortsätta simma som på sommaren. Våren var kall och drabbades av hårda vindar ända till början av juli. Båtsäsongen blev mycket kort i yttre skärgården. För att hjälpa turismen i skärgården borde skolornas sommarlov flyttas långt in i augusti. Skärgården lever av turismen, det finns inte yrkesfiskare i skärgårdshavet mera, så turismen är livsviktig för en levande skärgård.

För att komma ut till holmarna behöver vi en fungerande båttrafik som anpassas med bussarna. Det skulle vara viktigt att man kunde se på helheten: bussar, färjor, förbindelsebåtar när man gör upp tidtabeller. Man bör också se på skärgårdsbors behov, lika som turisternas behov, att komma till och från öarna. Det här är ett svårt pussel! Staden måste starkt se till invånarnas intresse och förhandla med staten för att få goda resultat åt alla. Vid behov kompletterar staden trafiken med anropstaxi och med anrops båttaxi. För att kunna leva ute på öarna måste barnen komma till både grundskolan och till gymnasiet och yrkesskolor. Vi har ingen framtid i skärgården om vi inte ser till att barnen har möjlighet till att utbilda sig.

Vi måste se till turismen också utanför ringvägen, yttre skärgården behöver stöd och förutsättningar för att ta emot gäster året om. För att förlänga säsongen behöver vi en fungerande infrastruktur, inte bara trafiken, utan också med vatten, avlopp, sopor och avfall. Vi måste göra beslut hur vi hanterar avfall. Skall vi ha komposterande utedass eller ett slutet system? Vem för bort allt avfall från holmarna? Vem tar emot avfallet? Infrastrukturen bör vara i ordning innan vi hämtar turister ut till holmarna året om. Jag önskar Pargasborna välkomna och bekanta sig med vår fina skärgård.

Tiina Johansson Skärgårdens socialdemokrater