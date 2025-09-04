Se helheter!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Nina Söderlund

När man ska garantera en levande skärgård kan man inte stirra blint på en bit i gången, oberoende av vem som har budgetansvar för just den biten. Så som Varhas tjänstemän nu gjort i fråga om Iniös äldreboende Aftonro. I skärgården behövs denna helhetssyn mera än nån annanstans. Det är fullkomligt förryckt att ett samarbete mellan två närstående administrativa enheter inte fungerar. Både för invånarnas bästa men också av ekonomiska skäl. Detta sker överallt, det gäller inte bara Iniö. Det är i grunden något allvarligt fel i Varhas organisation då flera murar i det dagliga arbetet byggts upp än man lyckats rasera.

I fall Varhas nämnd för service för äldre hade godkänt nedläggningen av Aftonro (vilket sen lyckligtvis inte hände men mycket arbete krävde det) hade det varit Varhas styrelses skyldighet att utnyttja sin rätt att flytta över ärendet till sitt bord. Styrelsens roll är uttryckligen att se helheter då när andra inte gör det. Skärgårdens livskaft är en dylikt helhet och Varha får ca 19 miljoner euro/år för detta ändamål. Hela grundtanken med välfärdsområdena är ju att då alla pengar finns i samma börs så borde allt som sker hänga i hop med varann. Tyvärr är vi långt i från detta. Ställde den konkreta frågan till de högsta tjänstemännen på Varhas styrelsemöte: hur är det möjligt att informationen inte löper emellan olika enheter, varken på bredden eller på längden? Svaret var att man jobbar på det, men ännu finns mycket att åtgärda. Jo tack, det får jag regelbundet höra av besvikna invånare. Iniö är det senaste exemplet, där man just tack vare flexibilitet ger service som är kostnadseffektivare än på många andra ställen.

Om en nämnd fattar ett beslut som är i strid med gällande strategi, försvårar en annan nämnds arbete eller förorsakar mera kostnader för en annan enhet, då måste styrelsen ta över beslutet.

En stads beslutsfattande har samma problem. Då en nämnd fattar beslut som inte gynnar staden som helhet bör styrelsen ta över ärendet. Detta sker otroligt sällan och anses vara väldigt dramatiskt. Den tanken borde man komma i från! Om en nämnd fattar ett beslut som är i strid med gällande strategi, försvårar en annan nämnds arbete eller förorsakar mera kostnader för en annan enhet, då måste styrelsen ta över beslutet.

Jag är inte mera beslutsfattare i Pargas stad, men hoppas den nya styrelsen förstår sitt ansvar för helheten.

Till slut några ord om bespisningen och Kaarea (Varhas dotterbolag, men det finns också andra ägare). Här är läget likadant: då kraven på 3 miljoner euros inbesparingar ska förverkligas (härstammar också från regeringens hårda krav) vet den ena enheten inte vad den andra gör. Äldre ska få mat transporterat från Nystad till Houtskär medan barnens mat (som betalas av staden) kan tillredas mera lokalt. Ingen begriper varför inte all mat kan tillredas närmare då Kaarea har ansvar för båda. Har ställt frågan till Kaareas styrelseordförande, som var lika förvånad som vi alla. Inväntar svar.

Att se helheter och agera förnuftigt över administrativa gränser/murar gör servicen smidig och sparar naturligtvis pengar. När ska vi komma ens nära?

Nina Söderlund Vänstern, medlem i Varhas fullmäktige och styrelse