Pargas satsar på 500 nya bostäder – men var ska de byggas?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Päivi Tschernij

Som ny medlem i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har jag hamnat mitt i händelsernas centrum, och det finns mycket nytt att lära sig.

I Pargas stad blåser nu utvecklingens vindar. Flera projekt är på gång och under utveckling. Det har utlovats att 500 nya bostäder ska byggas inom fem år. Man funderar intensivt på byggplatser och stadens utveckling i övrigt för att locka nya invånare. Vi står inför en utmaning som stad. Om vi vill öka stadens livskraft måste vi få fler invånare. För att få invånare måste det finnas hem att flytta till. För att få hem måste det finnas tomter att bygga på.

Ur ett grönt perspektiv bör byggandet ske genom att förtäta den befintliga stadsstrukturen.

Ur ett grönt perspektiv bör byggandet ske genom att förtäta den befintliga stadsstrukturen. Det innebär att man bygger mer på redan befintliga områden och att nya områden planeras i anslutning till redan bebyggda områden. Inte hus här och där utan noggrant övervägt, med hänsyn till helheten, stadsbilden och byggandets skala. Vi vill ju bevara den trivsamma "småstadskänslan". Dessutom, för att vår stad ska förbli attraktiv och vacker som skärgårdsstad, måste vi bevara och skydda vår värdefulla närnatur. Det är vårt trumfkort som vi inte får tillbaka om det förstörs. Naturen ska vara tillgänglig för varje invånare i vår stad.

Även om beslutsfattandet sker genom förtroendevalda i nämnder, stadsstyrelsen och slutligen stadsfullmäktige, har väljarna möjlighet att påverka besluten bland annat genom invånarinitiativ, deltagande i invånarforum, informationsmöten samt genom att ta kontakt med beslutsfattare och tjänstepersoner. Låt oss vara aktiva tillsammans och föra vår stad i en grön riktning – för det är till allas fördel.

Päivi Tschernij Skärgårdshavets Gröna