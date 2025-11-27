Pargas behöver en KärleksKalk

PK

”Mod, kärlek och smidighet” – det är värderingarna för stadens nya strategi för att få allt fler att flytta pick och pack till det bästa som finns söder om Åbo: Skärgårdsstaden Pargas. Snart blir vägen för flyttlassen från S:t Karins ännu rakare när bygget av den så kallade Pargasleden inleds, med hela nio nya broar längs vägen.

Med lite tur kanske några får upp farten så mycket att de kör förbi Pargas centrum helt och hållet och tar sitt flyttlass vidare till Nagu eller Korpo med de allt snabbare och större färjorna.

Fler invånare är alltså målet, och Pargas tror sig veta hur det ska uppnås. Men undertecknad har ett förslag på vad som först och främst borde göras för att locka folk till magerstan: satsa på KÄRLEKEN.

Under dessa fem år har jag intervjuat folk i alla hörn av skärgården. Jag har talat med personer, som ursprungligen kommer från någon annan ort, inom olika branscher, av olika åldrar och med olika bakgrund. I de flesta fall har svaret på frågan ”Varför har du flyttat hit?” varit ”På grund av kärleken”, följt av ett leende. Det svaret har jag fått bland annat av en ishockeyspelare, restaurangägare, kulturarbetare, sjukskötare, ungdomsarbetare, ekonomiansvarig, grävmaskinsförare, fastighetsförmedlare, bankanställd, redaktör, friluftsföretagare och butikschef. En av de intervjuade hade till och med cyklat hela Skärgårdens ringväg i hopp om att träffa någon singelkvinna.

Förutom att staden ska sysselsätta sina invånare anser jag att staden också borde skapa ”Åbolands matchningstjänster” med målet att förena singlar med samma intresse för skärgården, både från Pargas och från andra orter.

Visst har en del nämnt närheten till havet eller arbetet som orsaker till flytten, men oftast är det kärleken som får oss att slå ner våra bopålar på en ny ort.

Så förutom att staden ska sysselsätta sina invånare anser jag att staden också borde skapa ”Åbolands matchningstjänster” med målet att förena singlar med samma intresse för skärgården, både från Pargas och från andra orter. De kunde matcha sina favoritsysselsättningar och kryssa i om de gillar att till exempel ”åka förbindelsebåt”, ”springa i trappor” ”spatsera längs ett sund” och ”paddla bland kobbar och skär” eller ”heja på ett fotbollslag i division 2”. Och vem skulle inte lockas av en skäribo som kan rensa strömming med den ena handen och klippa får med den andra?

När denna matchningshjälp börjar få hjärtan att bulta snabbare kommer det snart att finnas många nya par som vill slå sig ner i de 500 nya bostäderna som ska byggas, sätta sina kommande barn i dagis och skolor, och handla i de nya supermarketarna. Om Pargas kan vara en Skärgårdsstad kan den väl också vara en Kärleksstad?

Namnet ”Åbolands matchningstjänster” är kanske ändå inte det mest lockande för en kontaktförmedling – här behövs ett modigt marknadsföringsnamn som är mer skärgårdsvänligt och slående. Vad sägs om förslagen ”KärleksKalken”, ”Pargas ParMatch”, ”Hjärtan i Havsbandet”, ”Ö-träff” eller varför inte ”Flirt i Fjärden”? Namnet ”Piffa Pargas Par” passar kanske bäst för sportiga singlar.

Ni vet var ni hörde idén först.

PS: Om någon av er läsare i PK vill berätta om den kärlek som förde er till Pargas, så hör av er.