Möjligheternas stad

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Maria Sainio

Förra veckan skrev fullmäktigeordförande Sandra Bergqvist att det är dags att avslöja vår väl bevarade hemlighet för alla andra också. Jag håller helt med, så därför fortsätter jag på samma tema. Vi måste utnyttja den potential vi har!

Så här under julen känner många människor till Gamla Malmens julmarknad. För många är det en årlig tradition, och julstämningen lockar även långväga besökare. Vi har alltså saker som lockar människor, men vad skulle vi kunna göra för att få folk att bli ännu mer intresserade av oss?

Det har varit glädjande att märka att intresset för Pargas redan finns. Folk skulle vara intresserade av att flytta till Pargas, men det är svårt att hitta lämpliga bostäder. Vi har flera bostadsbyggnadsprojekt på gång, och åtminstone några av dem tror vi kommer att lyckas. Om dessa projekt lyckas skulle de ge ett nytt lyft åt liknande projekt och självklart lindra bostadsbristen som just nu plågar Pargas.

Om intresset berättar också att Kesko vill investera i Pargas. Det är fantastiskt att de ser så stor potential här att det är värt att bygga en ny mataffär. Något liknande finns inte i alla kommuner. När det finns sådan investeringsvilja måste staden svara med flexibel och smidig samverkan samt skapa förutsättningar för att möjliggöra byggandet. Tillväxt kräver också satsningar.

Genom broprojekten har vi fått mycket synlighet, särskilt regionalt, men också i riksomfattande nyheter. Mer synlighet kommer genom Pargasleden-projektet, så vi måste kunna utnyttja möjligheten i sin helhet.

Vi måste också ta vara på det som Pargasleden redan om ett par år kommer att medföra. Vi vet ju själva att vi är väldigt nära Åbo, men som nämnts, vet inte alla andra det. Med den nya vägen kommer resan till Åbo att vara under en halvtimme. Har någon annan kommun något liknande att erbjuda, boende i skärgården bara en halvtimme från Salutorget?

Genom Pargasleden tror jag på ett växande intresse också för Kirjalaön. Förhoppningsvis går planeringen av Kirjala snabbt framåt, så att det i (nära) framtid kommer att vara möjligt att bo där både i radhus och egnahemshus. Redan nu finns det i Kirjala något som barnfamiljer värdesätter: ett dagis och två byskolor. Särskilt skolorna har plats för fler elever, och vad kan vara bättre än att kunna gå i byskola bara ett stenkast från Åbo?

Tillväxt är svårt att genomföra på egen hand, det krävs samarbete. I framtiden, redan inom nära framtid, måste vi rikta oss mot Åbo och sträva efter så tätt samarbete som möjligt med Åbo och de andra kommunerna i Åbo-regionen. Tillsammans med hela Åboregionen har vi nycklarna till tillväxt.

Vi har en fantastisk skärgårdskommun, där lugnet och naturen förenas med utmärkta tjänster samt goda och snabba förbindelser till Åbo och andra växande områden. Vi ska se modigt fram emot framtiden och ta vara på möjligheterna, vara synliga och hörbara. Framför allt, vi ska vara stolta över vår hemstad!

Härlig och stämningsfull jultid!

Maria Sainio Fullmäktigeledamot och styrelsemedlem (Saml.)