Julstämning i Paris

Sandra Wallin/Sandy Bee

Med ett par väninnor firade vi lilla jul hemma hos oss i början av december. Det tyckte att det var lite extra festligt då lägenheten var dekorerad med girlanger, ljusstake, hempysslat julpynt och en liten plastjulgran. I bakgrunden hördes julmusik på flera språk: svenska, finska, engelska och franska. Vi inledde vårt firande med vad annars än den traditionella julglöggen som min mamma skickat ända från Finland. Det hade de aldrig smakat på förr. De satte russin och mandel i och smakade modigt. Ögonen blev stora av överraskning och de utbrast: ” Det smakar jul!”. Jag berättade att i Finland om man far på besök till någon från och med slutet av november eller under december månaden så dricker man alltid glögg. Jul utan glögg är ingen jul. Det bjöds på pepparkaka och mera franska små aperitifs såsom blinier med ost och lax, falafelbollar och grönsaker. Flickorna hade även önskat att det skulle bjudas på chokladbollar, deras favoriter och så blev det. Plötsligt fanns det paket under granen, tänk att julgubben hittat även hit! Nu var julen här på riktigt!

Bara man har tid att gå på Paris gator börjar nog den där specifika julkänslan vakna till liv. De flesta gatorna har fina julbelysningar och en del av stadens små affärer har verkligen satsat på sina vitrin. Barn är klädda i tomteluvor, röda och glittriga kläder, brandmän står i gatukorsningar och säljer deras kända och populära kalender, människorna önskar varandra god jul. De största blomaffärerna dekorerar trottoarerna med julgranar i olika storlekar med eller utan snö och julgransbollar. Människorna snurrar fundersamt på granarna, kritiserar och spekulerar om dess form. En del transporterar granen på cykeln, någon annan bär på granen tillsammans med sin kumpan. Genast när det blir skymning blir det mysigt, det blir nästan roligt att vistas ute i ”mörkret”! Det är roligt att titta in i människornas lägenheter och se hur de dekorerat inför jul.

Jag ska fira med Tiramisu och den finaste presenten jag någonsin fått – min son.

Runtom staden ordnas också olika julmarknader med mer eller mindre olika teman. Oftast säljs det mest olika maträtter och godis. På den julmarknad som ordnas i Tuileries parken säljs det enorma kalkonlår, plättar med nutella och churros. Det finns ett par riktigt trevliga bodar men tyvärr är de nog för det mesta made in China. Det är ganska turistiskt men riktigt roligt ändå. Plus i kanten är att från marknaden kan man se Eiffeltornet glimma i den mörka december kvällen…

Tänk, sedan var detta år slut. I Frankrike övergår man till det nya året med skratt, glädjerop och champagne. Inga raketer, det hör till endast på nationaldagen. Eller tja, lite raketer skjuter man ändå från Triumfbågen för att välkomna det nya året! Det är nog lättare att fira någon annanstans för vid Triumfbågen blir det så fullpackat med folk. Metron är gratis och öppen hela natten, det nya året till ära. Jag ska fira med Tiramisu och den finaste presenten jag någonsin fått – min son.