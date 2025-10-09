Hälsningar från Pargas politiken!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Lotta Laaksonen

Den nya fullmäktigeperioden har börjat och det har varit trevligt att lära känna den nya gruppen. Det finns expertis inom många områden i salen och det är verkligen bra.

I somras framkom information om att Parfix öde övervägdes. Reparationspatrullen, som inledde sin verksamhet 2017, har fått mycket beröm på sociala medier när den har använts för att reparera olika tekniska problemområden i kommunen. Parfix verksamhet har varit en del av stadens sysselsättningsverksamhet, genom vilken många människor i utmanande livssituationer har fått rytm och nytt innehåll i sina liv, lärt sig nya färdigheter och funnit hopp och riktning för framtiden. Parfix har ansetts vara viktigt och funktionellt för både kunder och de som deltagit i verksamheten.

Det har dock tagits upp om Parfix verksamhet kommer att vara möjlig i framtiden? Det har föreslagits att när social vägledning har överförts från kommunen till Varha, skulle det vara problematiskt att organisera vägledningen och att ändrade arbetslagstiftning skulle innebära ett problem. Jag klargjorde saken med några telefonsamtal och blev glad över att höra från den person som ansvarar för Varhas verksamhet att deras verksamhet är garanterad i framtiden. Varha och staden har ett avtal om social vägledning, och det finns inget behov av ändringar i det från Varhas sida i sikte. Den kommande lagen kommer inte att påverka Parfix verksamhet på stadens egna underhållsplatser. Det har tydligen rått en viss förvirring kring ämnet bland kommuner och felaktiga tolkningar har förekommit, men jag ville nu offentligt betona att Parfix öde helt och hållet är upp till staden att avgöra, och inte påverkas av lagarna eller Varha.

Parfix är ett billigt sätt att sköta underhållet. Den verkar i samma lokaler som fastighetsavdelningen och hanterar ett brett spektrum av kommunala reparationsbehov kostnadseffektivt. Att behålla Parfix är i första hand ett värdeval. Tar vi hand om alla invånare i kommunen eller står bara de som har det bättre ställt i centrum?

En annan het potatis är Keskos flytt till en ny plats. Vi fullmäktigeledamöter har ännu inte fått några tydliga siffror i ämnet, så beslutsfattandet har hittills skett på "känsla". Jag efterlyser en tydlig övergripande budgetering, så snart som möjligt. Jag skulle inte vilja se samma sekretess och brådska som det var med fjärrvärmeverket, så att vi fullmäktigeledamöter hinner sätta oss in i frågan innan vi fattar ett slutgiltigt beslut.

Precis som tidigare kan du kontakta oss i Pargas Vänstergrupp i alla frågor som berör stadens beslutsfattande. I stadsfullmäktige kommer du att biträdas av Lotta Laaksonen och Nina Nyman, och i Varha av Lotta & Nina Söderlund. Vi ska försöka hjälpa invånarna så gott vi kan!

Lotta Laaksonen Vänsterförbundet