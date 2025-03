Företagande: så kärt, så tungt ämne

PK Mia Salokannel

Mia Salokannel

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag skulle inte bli företagare – det låter bekant, eller hur? Min pappa var företagare, likaså hans pappa – företagandet fanns i blodet, precis som idrotten. När jag föddes var min pappas företag troligen redan i konkurs och efter det återstod det bara att sälja hembränt till byns män. Det är också företagande.

I bästa fall skapar företagandet frihet. Frihet att göra viktigt arbete för sig själv, skapa något nytt och definiera sina egna arbetstider och ledigheter. Frihet, det fick mig också att bli företagare. Frihet att göra saker på mitt eget sätt, på ett sätt som passar mig. Att schemalägga idrott för att passa mina arbetsdagar. Låter som en dröm, eller hur?

Missförstå mig inte, företagandet tar och ger mycket. Arbetet måste göras och det finns mer att göra än som anställd – mycket mer. Man måste bära ansvaret varje dag och det är en tung börda att bära. Arbetsdagen slutar inte klockan fem utan arbetet görs när huvudet fungerar. Riskerna är stora och de medför press. Företagaren är också företagets förebild och för många kan det vara tungt. Många ställer säkert dessa alternativ i vågskålen. Ett säkert arbete med fasta tider och stabil lön eller frihet som företagare med alla risker.

Ofta hör man att tidigare företagare eller de som vuxit upp i företagarfamiljer är de bästa anställda. Förståelse för företagaren, arbetsmoral och attityd verkar vara gemensamt för oss alla företagare oavsett bransch. Man växer in i detta och lär sig genom att göra. Jag har varit företagare i nästan åtta år och det är först de senaste åren som jag har vuxit mest. Jag gillar att arbeta under press och att få genomföra mina idéer. Jag erkänner att pressen ibland blir för stor och då måste man hitta lösningar för att lätta arbetsbördan och dess konsekvenser. Vi företagare är ofta ganska ensamma. Hjälp får man genom att be om det i varje situation, det är onödigt att ensam oroa sig och samla problemen på hög.

Det är härligt att vara företagare i Pargas. Människor är entusiastiska över allt nytt och vill stödja lokala aktörer.

Det är härligt att vara företagare i Pargas. Människor är entusiastiska över allt nytt och vill stödja lokala aktörer. Förhoppningsvis förstår vi alla värdet av företagare, det arbete som görs och stödjer dem. Företagare skapar arbetsplatser, tjänster. Vi skapar skäl att flytta till Pargas. Jag uppmuntrar alla att modigt gå företagandets väg. Den vägen behöver inte vara en livslång väg. Även en kort resa lär mycket. Berätta nästa gång för barnen några ord om butiken ni besöker eller tänk på det själva. Kaféägaren har stigit upp med tuppen för att baka bakverk, som vi får njuta av med lunchkaffet. Affärsmannen har beställt färska råvaror för våra middagsbehov. Här i Pargas finns allt vi behöver och vi behöver inte åka längre bort för dagliga inköp. Låt oss lära våra barn att vidga deras världsbild och förstå att de tjänster som företagare skapar inte är en självklarhet. Genom att använda lokala företagares tjänster garanterar vi deras beständighet här i den vackra skärgårdsstaden.

Till slut citerar jag Winston Churchill med en fri översättning:

"Vissa ser företagandet som en farlig tiger som måste skjutas. Andra ser det som en ko som ska mjölkas. För få ser att det är en häst som bär hela bördan."