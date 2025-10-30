Förändringens vindar blåser över vår skärgårdsstad

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jeanette Björklund

Scorpions låt “Wind of Change” får mig att tänka på vår skärgårdsstads kommande strategi 2030, där det verkligen blåser nya vindar. En stark vind har tagit oss i besittning, vi ger oss in i en ny tid av tillväxt som ska synas och kännas. Målet är tydligt med 500 nya bostäder under fem år. Under de kommande åren genomför vi flera strategiska tillväxtprojekt. Vindar av förändring kommer att märkas på olika sätt via projekt. Ett av dem, Från hav till hav, är redan i gång. Projekten inger hopp om en ökad inflyttning, en bättre vardag och en stad där livet fungerar lite smidigare för alla. Samtidigt står vi också inför kraftiga motvindar. Kommunens ekonomi är allt svårare att förutse. Varierande skatteintäkter, lägre nativitet, en åldrande befolkning och ett nytt statsandelssystem påverkar hur vi kan utföra vårt lagstadgade uppdrag och erbjuda god service.

Som stadsstyrelse- och fullmäktigemedlem har jag för första gången fått vara med och utforma vår strategi och budget. Det känns både inspirerande och ansvarsfullt att få påverka framtiden för vår kommun. Just nu står vi inför ett viktigt skede, besluten vi tar kommer att styra hur vi använder våra resurser, vad vi prioriterar och hur vi tillsammans formar framtiden.

Tjänstemän och politiker har gjort sitt yttersta för att ta fram projekt som stöder vår strategi ”Tillväxt som syns och känns” och våra värderingar – mod, kärlek och smidighet. För mig har arbetet med strategin och budgeten varit lärorikt, men framför allt har jag uppskattat den positiva andan och framtidstron som präglat diskussionerna. Vi är eniga om att vår skärgårdsstad har alla förutsättningar för tillväxt. Jag vill rikta ett varmt tack till vår stadsdirektör Tom Simola, som med sitt engagemang påmint oss om att lyfta fram det goda, äga vårt budskap och undvika att skapa problem där inga finns. Hans positiva synsätt är något vi alla bör bära med oss framöver.

Men arbetet tar inte slut. I nuläget verkar vår budget för 2026 landa på ett underskott på 3,5 miljoner euro. Redan i januari fortsätter stadsstyrelsen och ledningsgruppen arbetet med att anpassa verksamheten så att strategi och budget går hand i hand. När resurserna är begränsade måste vi se över strukturer och hitta nya lösningar. Vi behöver fördjupa samarbetet både inom kommunen och med andra aktörer, föreningar och företag.

Mitt hjärta ligger i utbildningen. För mig är utbildning och lärande inte bara en kostnadspost i budgeten, det är en investering i människor, kunskap och framtidstro. När vi satsar på utbildning stärker vi hela samhället. Med de rätta bildningsbesluten kan vi bygga viktiga broar till en ljusare framtid.

Att leva i ett förändrande samhälle handlar inte bara om ändringar i system och siffror. Det handlar också om människor. Vi människor söker trygghet, ovisshet kan kännas tung. Det krävs mod att möta de känslor som uppstår, även när förändringen är önskad. Vi behöver tid för diskussioner, få information och känna oss delaktiga, då kan vi bättre veta vart vi är på väg. Under kommande år tas det fram en ny kommunikationsplan och de digitala tjänsterna utvecklas för Pargas stad. Genom tydligare kommunikation och bättre e-tjänster stärks tryggheten och informationsgången förbättras. Rätt budskap i rätt tid är viktigt i dagens informationssamhälle.

Genom samarbete, med kreativitet och modiga beslut kan vi bygga en kommun där tillväxten verkligen syns och känns. När vi lyfter det goda och pratar positivt om vår stad, stärker vi gemenskapen och viljan att bo här. Låt oss tillsammans segla med förändringens vindar och forma vår framtida skärgårdsstad!

Jeanette Björklund SFP, Medlem i Pargas stads stadsstyrelse och fullmäktige