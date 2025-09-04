En ny period – samma fina stad

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det finns en särskild känsla i Pargas en tidig morgon. Doften av havet som letar sig in över stan, ljudet av fåglarna ute vid stränderna, någon som cyklar förbi på väg till jobbet, någon annan som redan är på väg i sin bil. Det är sådant som gör att man tänker: här är det gott att leva.

Och just det är grunden för allt vi gör i politiken. En ny fullmäktigeperiod har nu börjat. Det känns lite som skolstart – en del nya ansikten, nya uppdrag, nya möjligheter. Men också en hel del välbekant: samma mötesrum, samma envishet, samma kärlek till staden vi får förtroendet att jobba för.

För Pargas är en stad värd att kämpa för. Och det gör vi – med envishet, med värme och kanske litet med glimten i ögat.

Politik är ibland kantad av hårda ord. “De bara grälar där i fullmäktige”, hör man. Men i själva verket är politik de möjligas konst. Vi tycker ibland olika, ja – och det ska vi. Men det är inte människorna som ska vara osams, bara för att man inte är ense om någon fråga – tvärtom.

Det är i skillnaderna som de bästa idéerna kan födas. Och det går alltid lättare att komma dit när man möts med glimten i ögat och kanske delar ett skratt, också mitt i allvaret. Men det som är viktigt är att vi i grunden delar samma målbild. En målbild som vi nu tillsammans håller på att forma – i och med att vi under höstens lopp tar fram en ny strategi. Om allt går väl är strategin klar och vi beslutar om den på november månads fullmäktigemöte. Visionen håller på att forma sig just nu; vi jobbar för tillväxt som syns och känns.

Vi har både utmaningar och möjligheter framför oss. Ekonomin är ansträngd, det vet vi, Men vi har också något alldeles unikt. En stad där skärgården ligger runt hörnet. Ett föreningsliv som rymmer allt från handboll och körsång till dart och dans. Bibliotek i varje kommundel, där barnen hittar sina första böcker och de äldre sina favoritförfattare. Ett starkt företagsliv. Och framför allt – människor med hjärta, som vill bidra, skapa och ta ansvar.

När vi pratar om framtiden måste vi våga sikta högt. Vi tävlar med våra grannkommuner om nya invånare. Men tänk på allt vi har att erbjuda: tryggheten, naturen, gemenskapen. Här behöver man inte välja mellan stadens service och landsbygdens lugn – här får man båda. Här kan du leva nära havet och ändå ha jobbet, skolan och butiken inom räckhåll.

Och här vill jag säga något viktigt: det är inte bara politikerna som kan locka nya invånare. Vi alla är Pargas ambassadörer. När vi pratar varmt om vår stad, när vi bjuder hem en vän på sommarbesök, när vi visar stigen till favoritbadstranden eller berättar om vår förening – då gör vi Pargas attraktivt. Det är inte reklambroschyrerna som får folk att flytta, det är människors berättelser, värmen i mötet, känslan av att bli välkomnad.

Så nästa gång någon frågar var du kommer ifrån – svara med stolthet. Säg “Pargas”, och låt leendet göra resten. För vi har något som är unikt, något som är vårt.

Framtiden formar vi tillsammans – i fullmäktigesalen, i föreningslokalen, på torget och vid bryggan. Och jag tror på oss. För Pargas är en stad värd att kämpa för. Och det gör vi – med envishet, med värme och kanske litet med glimten i ögat.

Ha en fin början på hösten,

PK Gilla Granberg stadsstyrelseordförande, SFP