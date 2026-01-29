Elbussarna på Pargas –Åbolinjen

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Då busstrafiken mellan Pargas och Åbo togs över av TLO efter Vainion Liikenne var ett av villkoren i upphandlingen att linjen skulle trafikeras med elbussar. Detta var framsynt och ett bra sätt att göra slag i saken i den för mänskligheten oundvikliga elektrifieringen av trafiken.

TLO skaffade åtta elbussar och satte en del i trafik redan i god tid före utsatt tid (elbussvillkoret gällde inte från början av avtalsperioden). Under denna period var det alltså blandat mellan el-och dieselbussar. Man vande sig liksom med blandad materiel. Jag vet inte om en hundraprocentig elbusspark någonsin förverkligades, men med tiden blev jag uppmärksam på att igen och igen stiga på eller se dieselbussar. Småningom har jag insett att flera dieselbussar är i ständig och regelbunden trafik, så att vissa turer dagligen körs med dem. Också under veckoslut, tom. söndagar med buss en gång i timmen. Dessutom uråldriga, knappast Föli-kompatibla som bussarna enligt avtalet ska vara.

För ett år sedan tog jag kontakt med den ansvariga för kollektivtrafiken i Pargas. Det ledde ingen vart, kanske för att det snart efter det skedde personbyte på posten. Längre fram på våren ringde jag NTM-centralen. Den jag pratade med lyssnade uppmärksamt på mig och konstaterade att man alltså bryter mot avtalet. Men ingenting hördes eller skedde den gången heller. 1 oktober ringde jag igen NTM och bad den gången om att bli upplyst om ärendets gång per e-post. 5 november kom svaret. Den anonyme sakkunnige konstaterade att det inte borde ligga i trafikidkarens intresse att bryta mot avtalet eftersom driftskostnaderna för elbussar är lägre än för dieselbussar. Saken skulle utredas, Föli som har koll på ”materielavvikelser” bads om en utredning. Vid det laget hade Föli ännu inte svarat. Om avtalsbrott upptäcks skulle de sanktioneras i enlighet med avtalsdokumenten.

Dieselbussarna rullar på fortfarande. 8 januari frågade jag Traficom som tagit över efter NTM hur ärendet framskrider. 26 januari svarade Antti Setälä att utredningen fortsätter och lovade sanktioner om mina iakttagelser stämmer.

Det är förvisso känt att byråkratins kvarnar mal långsamt, speciellt när man ber om utlåtanden från andra instanser vilka kanske inte prioriterar ärendet så högt och kanske inte springer benen av sig för att svara. Samtidigt undrar man hur en trafikidkare i åratal i allas åsyn kunnat bryta mot ett avtal med en offentlig myndighet.

Förresten sa en busschaufför att det nu är fyra elbussar i trafik. Om det stämmer har alltså TLO flyttat bort hälften av elbussarna. 1.12 stod det i ÅU att Koiviston auto som ska ta över trafiken 2027 ämnar skaffa fyra elbussar för Pargas-trafiken. Hela trafiken ska skötas med elbussar. Nu har visserligen turtätheten skurits ned, men inte på långa vägar med hälften. Fyra bussar kommer inte att räcka. Finns det ett samband med TLO:s fyra bussar? Skäl till uppmärksamhet innan avtalet slås fast slutgiltigt.

Risto Nurmela Vänsterförbundet, medlem i den år 2008 nedlagda kollektivtrafikkommittén