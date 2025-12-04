Dags att avslöja vår väl bevarade hemlighet

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Sandra Bergqvist

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Under de senaste åren har de finländska kommunerna genomgått en förändring som saknar motstycke i modern tid. När välfärdsområdena tagit över stora delar av den traditionella kommunala servicen har kommunernas roll ritats om i grunden. I dag är kommunen inte längre främst en vård- och omsorgsproducent. Den är allt från en utbildare till utvecklingsmotor och sysselsättare. En aktör vars framgång står och faller med förmågan att förnya sig, locka invånare, företag och skapa framtidstro.

Samtidigt pressas kommunerna av en demografisk verklighet som ingen längre kan blunda för. I stora delar av landet krymper befolkningen och även vi i Pargas känner av att födelsetalen dalar. Prognoserna för elevantalet i våra skolor är dramatiska: på bara några år väntas elevunderlaget sjunka rejält. Det är en förändring som påverkar allt från skolnät till stadens ekonomi – och som tvingar oss att tänka nytt. Att fortsätta på linjen ”att göra så som vi alltid har gjort” duger inte längre.

Pargas har nämligen något som många kommuner saknar: en outnyttjad potential som med rätt insatser kan göra en märkbar skillnad!

Men utvecklingen är inte enbart dyster. Tvärtom finns det många goda skäl att se optimistiskt på framtiden. Pargas har nämligen något som många kommuner saknar: en outnyttjad potential som med rätt insatser kan göra en märkbar skillnad! Vi har dessutom ett stadsfullmäktige och personal som nu ser det stora behovet av att satsa på utveckling. Över partigränserna och tillsammans med tjänstemännen finns en unik samsyn om att vi behöver tillväxt som syns och känns. Vi behöver bygga nya hem, skapa bättre förutsättningar för företagande och aktivt marknadsföra oss som den attraktiva plats vi är. Och ja, det kommer naturligtvis att synas i gatubilden.

Mitt i den samhälleliga stormen lyckas vi sakta men säkert få vind i seglen. Förnyandet av broarna till fastlandet och byggandet av Pargasleden är mer än infrastrukturella projekt – de har blivit symboler för en ny era, ny riktning och nya möjligheter. De har gjort oss mer tillgängliga, ökat intresset för området och påmint oss om att vi faktiskt har mycket mer att erbjuda än vi tidigare vågat säga högt.

Här ryms skärgårdens lugn och stadslivets puls, utan att man behöver kompromissa med service eller livskvalitet. Vi har allt – men ingen annan än vi själva verkar riktigt veta det.

Det märkliga är att Pargas fortfarande är en av Finlands bäst bevarade hemligheter. Vi som bor här vet att staden är en pärla: här finns högklassig utbildning, en trygg vardag och ett ovanligt rikt föreningsliv som bjuder på allt från kultur och idrott till frivilligarbete och gemenskap. Här ryms skärgårdens lugn och stadslivets puls, utan att man behöver kompromissa med service eller livskvalitet. Vi har allt – men ingen annan än vi själva verkar riktigt veta det.

Därför är tiden kommen att sluta vara hemlighetsfulla. Om vi vill att Pargas ska fortsätta vara en livskraftig stad behöver vi bjuda in fler att upptäcka allt det som vi tar för givet. Det handlar inte om att förändra vår identitet, utan om att lyfta fram den. Att stolt visa upp den. Att berätta att det bästa stället att bo på – oavsett om man är ung, mitt i livet eller äldre – redan finns.

Det ligger här. Det heter Pargas. Och det är dags att resten av världen får veta det.

Sandra Bergqvist Fullmäktigeordförande (SFP)