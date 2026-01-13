Brädor med patina och piano som gardiner - Esa och Kaarina i Nagu uppskattar gammalt

Tuuli Meriläinen Kaarina och Esa Karjula har bott permanent på Lindhagen i Ramsö sedan 2013. – Miljöns lugn gör en mer mottaglig för att uppmärksamma den vackra natur som finns precis framför näsan – som stjärnhimlen och ljudet av träd som susar i vinden, säger Kaarina.

När Esa och Kaarina restaurerar huset i Nagu använder de uppfinningsrikt gamla delar från rivningshus – och till och med från ett piano.

Fastigheten Lindhagen på ön Ramsö i Nagu skyddas av stora, gamla träd, och bakom det röda huset skymtar havet. Även huset är gammalt: det har sannolikt flyttats til