Brädor med patina och piano som gardiner - Esa och Kaarina i Nagu uppskattar gammalt
När Esa och Kaarina restaurerar huset i Nagu använder de uppfinningsrikt gamla delar från rivningshus – och till och med från ett piano.
Fastigheten Lindhagen på ön Ramsö i Nagu skyddas av stora, gamla träd, och bakom det röda huset skymtar havet. Även huset är gammalt: det har sannolikt flyttats til
-
Tuuli Meriläinen
-
Reporter/Toimittaja - Pargas Kungörelser/Paraisten Kuulutukset (Skärgården/Saaristo)
Publicerad: