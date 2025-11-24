120 pensionärer samlade för höstmöte – ny styrelse vald

Privat Pargas Svenska Pensionärer höll höstmöte.

Yvonne Vestberg Heino

Föreningens höstmöte lockade en stor skara medlemmar som under ledning av Mikael Reuter valde ny styrelse.

Så var vårt höstmöte avklarat i en samlad trupp om 120 pensionärer, under ledning av Mikael Reuter vid ordförande-klubban och Pia Rantanen som sekreterare, med de val som sig bör enligt föreningens stadgar, dvs vår tf ordförande Annica Forssell forsätter leda styrelsen året ut och valdes enhälligt till ordinarie ordförande fr o m januari 2026.

Per-Olof Nordin och Maj-Len Bergman omvaldes för perioden 2026-27, istället för Carita Karlsson och Yvonne Vestberg Heino som båda önskat avgå efter mandattiden. Kaj Johansson och Monica Avellan valdes in till styrelsen för perioden 2026-27, samt även Monica Johansson för 2026 istället för Annica Forssell som blivit vald till ordförande. Som ordinarie verksamhetsgranskare kvarstår Gustav Sundström och Bror Berg, och som deras ersättare Margareta Blomqvist och som ny invald Bertel Karlsson.

Privat Sverker Engström skötte presentationen från grupp 1.

Sverker Engström skötte presentationen från grupp 1 och välkomnade sedan vår tf ordförande Annica Forssell till mikrofonen. Hon informerade om 65+ allmänläkarförsöket och de undersökningar som ingår. FPAs informationsbroschyr om valfrihetsförsöket utdelades. Hon nämnde också föreningens 50-årsjubileum som ska firas och efterlyste Er som gärna ställer upp och hjälper till med organisationen till detta.

Det kommer nya seniorföreläsningar under våren och vi ska fortsätta vårt samarbete med andra Pargas-föreningar samt även med Närpes pensionärer. Pia Rantanen, vår reseansvarige och tillika Parentesen redaktör, nämnde lite om de återstående resorna för året, några tankar inför vårens resor till Olkiluoto och lite om stundande Teaterresor som Amos Andersson och även ev. Änglagård. Parentesens jultema är ”Julspel” och som vanligt tas alla bidrag till detta tacksamt emot av redaktionen.

Privat Stadsutvecklare Pilar Meseguer.

Gäst för dagen var stadsutvecklare Pilar Meseguer som redogjorde för det projekt hon leder och som heter ”Från hav till hav”. Detta handlar om hur man på ett positivt sätt utvecklar stadens identitet. Hon beskrev hur viktigt det är att ta tillvara Pargas själ genom att utnyttja de attraktioner staden har mellan ”havet och parken” dvs kalkbrottet, utsiktsplatserna, stadskärnan och genom dessa hitta en attraktiv scen för konst och kultur som passar både nuvarande invånare och även nyinflyttare. Det är inte alltid viktigast att bygga mer och nytt, utan det gäller att utnyttja de nätverk och de resurser som redan finns dvs ”för att få till utveckling måste man inte uppfinna hjulet på nytt”. Pilar svarade gärna på frågor efter sin redogörelse och Carl-Gustav Nygårdas tipsade om vår egen intressegrupp som sysslar med Hembygdskunskap. Martina Lindberg bjöd på härlig dragspelsmusik som fick igång allsången innan kaffet och lotteriet - som avslutade mötet/träffen denna gång som vanligt. Undertecknad lyckades också gå hem med en trevlig vinstpåse och härmed tackar jag för mig som er mediakontakt de här två åren och lämnar över till någon i den nya styrelsen!