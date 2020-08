Säg ditt om Malmen — nu!

Senast på torsdag den 13 augusti kan du kommentarerna eller ge förslag till Pargas Malms centrumplaneförslag. Passa på!

Själv stod jag nyligen två dagar i rad på Köpmansgatans trottoar utanför restaurang Matmalmen. Sammanlagt såg jag på en kort stund sex bilister som tappade bort sig. De kom in via Passagen för att längs Köpmansgatan köra ut till Strandvägen. Alla hamnade på parkeringen framför Brankis. Alla (i motsats till många som kallt brukar fortsätta över refugen till Strandvägen) vände om och körde mot Skolgatan. Stopp igen! Tillbaka och nytt försök till Strandvägen.

Trafikmässigt är området inte logiskt. Tillgängligheten till centrum är lika med noll.

Mitt förslag att låta öppna Skolgatan så den löper tvåfiligt förbi Brankis förkastades av planläggningen och bygg- och miljönämnden med stor majoritet. Motiveringarna hänvisade bl a till trafiksäkerhet och byggrätter. Och till att ”gamla Pargasbor” (som jag) inte kan/vill köra in till centrum från Skolgatan via Sarlingatan. (Ha-ha.)

I mitt förslag skulle den enkelriktade, farliga stumpen ”bakom” Pireus, tas bort. Dagligen kör nu flertalet bilar mot förbjuden riktning. Allt från lastbilar, ambulanser, stadens servicebilar, personbilar och bilar med släp. De ”orkar” inte vända om.

Besökare vet inte ens vart de ska ta vägen då de vänt för att komma till centrum. Boare i området känner sig instängda.

Ännu har ingen allvarligare olycka skett, även en cyklist sägs ha blivit påkörd.

I stadens strategi strävar man till bättre tillgänglighet till centrum. Hm?

Mig berättas att stora lastbilar kör rakt över mellan Brankis och Pireus. Det har jag aldrig sett själv. Men det låter farligt.

Med att mera trafik från Torgbron kanaliseras till en öppnad Skolgata via Strandvägen istället för via Pireus skulle antalet bilar på Skräbbölevägen förhoppningsvis minska. Då kanske stora varutransportbilar som servar Kamu skulle våga köra lagenligt istället för att ta sig bort via promenaden (!) ut till gästhamnen. I hög fart, enligt ögonvittnen.

Med en öppnad Skolgata skulle stora parkeringen kunna förstoras då nuvarande utfart kunde försvinna. Inga parkeringsplatser går förlorade.

Den som vill kan kommentera mitt förslag eller föra fram nåt ännu bättre. Men det finns många andra trafikmässigt osmidiga platser på Malmen. Som t ex framför Axo och framför bowlinghallen. Där har förbjuden körriktning ingen betydelse, precis som ”bakom” Pireus.

Mycket annat får man ha en åsikt om i planen innan den slutligt slås fast. Som om bostads-, grön-, affärsområden, torg etc.

Säg vad du tycker. Nu. Kommentera till bygg- och miljönämnden@pargas.fi. Planen finns på stadens webbsida och i stadshuset.

Folke Pahlman