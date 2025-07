Novastars på äventyr i Florens – utmanande tävlingar i värmebölja

Tanja Auvinen Hela gruppen på torget i Santo Spiritos.

Solveig Ekholm

Den 27 juni åkte gruppen Novastars från Pargas till danstävlingar i Florens i Italien där de fick uppleva både hetta och vackra vyer.

Gruppen Novastars började sin verksamhet i augusti 2021. I gruppen dansar dansare från S:t Karins och Pargas, även från Nagu. Just nu är dansarna i gruppen 13–16 -åringar. Gruppen har tävlat mycket nationellt och klarat sig i många tävlingar både i showdance, nutidadans och balett.

Jobbade hårt för resan

Idén att åka till Florens för att dansa kom egentligen från att Kajsa Lindström och Sonja Sievänen nu studerat där i ett år, och gruppen åkte dit för att bekanta sig med skolan Opus Ballet där de studerar, och testa DanzaFirenze danstävlingen. Sonja och Kajsa har dansat förut i Musikinstitut Arkipelag.

Novastars-dansarna jobbade, sålde bakverk och sökte sponsorer ett helt läsår för att kunna förverkliga resan. Ett stort tack till alla sponsorer för att resan blev möjlig.

Fredagen den 27 juni klockan fem på morgonen flög gruppen från Åbo flygstation till Riga och därifrån till Rom. I Rom möttes gruppen av Sonja och Kajsa, för allting är annorlunda i Italien till exempel att hitta rätt tåg och komma igenom biljettportarna är inte självklart.

Tryckande hetta

Hettan i Italien var något som man inte väntat sig. De varmaste dagarna visade mätaren på 42 grader och hettan slog emot genast då man steg ut ur flygplanet. Tanken att kunna dansa i värmen kändes utmanande. Vi hade otur med tågvagnen till Firenze, för luftkonditioneringen var sönder och värmen steg till åtminstone 60 grader i vagnen. Så det hjälpte inte annat än att genast testa engelska och italienska kunskaper och diskutera sittplatser i andra vagnar med italienare. Faktiskt är det ganska få som vill eller kan prata engelska.

Tanja Auvinen Novastars-gruppen går på de smala gatorna i Florens.

Hotellet var beläget i en historisk byggnad, som liknade ett kloster. En trevlig, pratsam kock tog emot oss och bjöd på tortellini. Lördagens program gick ut på att bekanta sig med stadens centrum och de intressanta affärer som staden bjuder på. Vi hade duktiga guider, som kände till de bästa affärerna för unga.

Vi gick också över den världsberömda bron Ponte Vecchio och såg palatset Palazzo Pitti. På kvällen åt vi på torget Santo Spiritos.

privat Gruppen besökte också Ponte Vecchio. Det är en bro från medeltiden som går över floden Arno i Florens.

Tävlingen på söndagen gick av stapeln i en teater som liknade på ett cirkustält. Som tur är fanns det luftkonditionering!

Det ordentligt sneda golvet gjorde piruetterna utmanande för oss och det fanns många fina föreställningar och skickliga dansare på tävlingen. De brasilianska dansarna kom troligen längst bort ifrån och hade snygga koreografier.

Tanja Auvinen Taika Auvinen efter att hon vunnit stipendium till Winter intensive på Opus Ballet.

Det var trevligt att också vi fick några pris i det tuffa sällskapet: Taika Auvinen med koreografin ”Hör du syrsorna?” (koreografi Solveig Ekholm och Nadja Wuolio) fick stipendium till en veckas vinterkurs i Italien, så hon får snart resa på nytt. Koreografin är en blandning av show, akrobatik och nutidadans. Duon ”Dilemma”, med koreografi av Nadja Wuolio, och dansarna Juni Snåre och Mette Liewendahl fick silver. Koreografin är en blandning av show, akrobatik och jazzdans.

Brons fick nutidskoreografin ”You cannot destroy human spirit” med koreografi av Nadja Wuolio. Koreografin har mycket aktuellt tema då den behandlar krig och fred. Hela publiken tystnade och levde sig in i koreografin. Man kunde höra och känna att alla tyckte att det var ett viktigt tema. Brons fick också den neoklassiska baletten ”Escaperoom” med koreografi av Solveig Ekholm. Domaren Kristina Grigorova uttalade sig om dansen: ”I enjoyed the whole piece and the dancers were strong”.

Både bra och sämre lektioner

På måndagen började sommarkursen vi deltog i tre dagar i Opus Ballet. I rekordheta temperaturer på 36 till 42 grader hade vi som mål att klara tre 90-minuters lektioner per dag. Svetten rann redan då vi gick till skolan och det var väldigt viktigt att uppehålla vätske- och näringsbalans. Det var faktiskt några kämpar som klarade av målet trots hettan. Vi deltog i balett, nutidadans, kroppsvård och hip-hop lektioner.

Nutidadansen var väldigt snabb och fysisk där och även alla andra lektioner var krävande, för vi dansade bland proffsstuderanden och några professionella dansare. Vi fick pröva på många olika lärares lektioner och stilar, några tyckte vi mycket om, några kändes inte så trevliga.

Katarina Gonzales Stella Ake i förgrunden och bakom henne syns Ines Gonzalez under en danslektion.

Under resan prövade vi också poolen ”Le Pavoniere” i Le Cascine Park och såg nästan hela staden från utsiktspunkten Piazzale Michelangelo. Vid poolen måste alla använda badmössor.

På tillbakaresan den 3 juli promenerade vi även lite omkring i Rom.

privat Novastars besökte också den vackra poolen "La Pavoniere" och det var skönt att bada i hettan.

Under resan fick vi lite pröva på hur det går att klara sig i Italien och till exempel kollektivtrafiken känns lite krångligare än i Finland. För att komma in på rätt tåg måste man vara snabb, uppmärksam och till och med lite fräck, annars kan man fastna vid biljettportarna. Vi lyfter på badmössan för Kajsa och Sonja, som har klarat att bo ett helt år där.

Vi blev varmt välkomnade i Italien och hade en oförglömlig resa. Tack så mycket till Opus Ballet och alla våra sponsorer!