Torsdagens körövningar är veckans höjdpunkt: ”Det här är som medicin för humöret”

Emma Vahtola På bilden: Klaus Juvas, Pentti Selin, Miia Jämiä, Mervi Ekman, Ritva Selin, Tea Sundqvist, Liisa Gunnelius, Sirpa Paasikallio-Naess, Kirsi Lehtiö och Anna Satomaa.

I den finskspråkiga församlingen i Pargas har det funnits kyrkokörsverksamhet i över 50 år. I november besökte PK gruppen och träffade ett glatt gäng.

I församlingshemmets sal sitter 9 glada körsångare när PK anländer till en torsdagsövning. På plats finns också kantorn och körledaren Anna Satomaa. Den finskspråkiga kyrkokören i Pargas är en över 50 år gammal blandkör. Körövningarna hålls på torsdagar klockan 16–17.30 i församlingshemmets övre sal.

Den finskspråkiga kören sjöng tillsammans för första gången år 1971. För närvarande deltar 10–15 pensionärer, men sångare i alla vuxna åldrar tas varmt emot, konstaterar körsångarna.

När man frågar dem som sjungit länge i kören hur verksamheten har förändrats under årtiondena svarar de så här:

– Kören har inte förändrats så mycket, vi har övat in några nya sånger och tidigare hade vi flera sångare i alla de fyra stämmorna.

Enligt körsångarna har antalet deltagare i kyrkokören hållits ganska stabilt under de senaste tio åren. Man kan gå med i kyrkokören när som helst. Om man vill delta kan man kontakta kantorn.

Uppträdanden

Kören har traditionellt framfört andliga sånger och även några psalmer. Satomaa berättar att sångvalen till stor del följer kyrkoåret. Under julen sjungs till exempel julsånger och på våren mer vårbetonade sånger, men även lite livligare och lättare sånger ingår. Sångerna är alltså inte alltid andliga, och ibland föreslår körsångarna själva sånger.

Kören har ibland deltagit i nationella kyrkosångstillställningar. Då samlas deltagare från olika församlingar från hela Finland, berättar körsångarna. Kören sjunger vid församlingens evenemang eller gudstjänster en gång i månaden. Det finns inga andra krav på att komma med än att vilja sjunga tillsammans.

De kommande uppträdandena är den 18.12 på församlingens julfest och den 25.12 på den traditionella julmorgonens gudstjänst.

Kören uppträder också tillsammans med andra körer i den finskspråkiga församlingen, exempelvis ungdoms- och barnkören. Vid stora konserter har kören även sjungit tillsammans med den svenskspråkiga församlingens kör, men på grund av att texterna oftast är på finska i den ena kören och på svenska i den andra, har det inte hänt så jätteofta.

Klädseln varierar beroende på tillställningen, men kyrkoårets färger framhävs. Församlingen ordnar utöver uppträdandena även sångkvällar två gånger per år. Dessa kvällar är öppna för alla.

Här känner man genast att man är bland sina egna

Utöver övningarna också nöje

Körmedlemmen Kirsti Lehtiö beskriver körövningarna på följande sätt:

– Här känner man genast att man är bland sina egna, och det är lätt att komma hit.

Förutom övningar och uppträdanden ingår det i körverksamheten även nöje, måltider och utflykter. I november har körsångarna ordnat program för de finska pensionärernas träff. Ibland har det också ordnats utflykter, till exempel kyrkobesök till olika kyrkor. Körsångarna minns en resa till Musikhuset i Helsingfors, där de lyssnade på musikuppträdanden. Satomaa berättar att kören ibland ordnat läger.

– Ibland skrattar vi mycket och ibland har vi djupa diskussioner, konstaterar de.

För kören är det viktigt att sjunga tillsammans. De gläds tillsammans och minns också att de ofta har fått beröm och positiv respons för sina uppträdanden.

Körmedlemmen Pentti Selin beskriver sånggemenskapen så här:

– Det här är som medicin för humöret.

Även Satomaa anser att sång gör gott. Fast man idag talar om sekularisering och om att fler människor har lämnat kyrkan, är alla ändå välkomna med i kören. – Det här är ju på sätt och vis gratis sångundervisning, säger Satomaa.

Privat I den finskspråkiga församlingen i Pargas har det funnits kyrkokörsverksamhet i över 50 år.

Körövningarna är veckans höjdpunkt enligt körsångarna

Kirsti Lehtiö och Mervi Ekman är aktiva körsångare. De fick också frågan om vad kören betyder för dem. Lehtiö har sjungit i kören i 15 år. Hon gick ursprungligen med eftersom hon älskar kyrkomusik.

– Jag njuter av att sjunga och akustiken i Pargas kyrka är mycket bra, säger hon.

Enligt Lehtiö betyder kören allt för henne och hon sjunger hela tiden. Särskilt väl minns hon julmorgonens uppträdanden i kyrkan.

– Jag stiger upp tidigt på morgonen när andra ännu sover vidare och i kyrkan brinner levande ljus. Kyrkans stämning är meningsfull och atmosfären är unik, beskriver hon.

Mervi Ekman har sjungit i kören sedan 2002. Hon berättar att den dåvarande prästen Pentti Selin föreslog en psalm som hon fick sjunga. Efter sången konstaterade Selin att Ekman borde gå med i kyrkokören, och sedan dess har hon varit med.

För Ekman betyder kören så mycket att hon skulle komma hit även om det vore hur svårt som helst att ta sig hit, skrattar hon. En resa hon minns särskilt bra är utflykten till Musikhuset i Helsingfors.