Pargas växer – vill vi det?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Markku Orell

Vi har återigen fått njuta av både värme och kyligare dagar under sommaren. De nya förtroendevalda har under sommaren fått vänja sig vid sina nya roller som beslutsfattare i staden och det verkliga arbetet har inletts i olika förvaltningar. Samlingspartiets fullmäktigegrupp växte genom framgångsrika kommunval med två nya ledamöter och befäste sin ställning som den näst största gruppen i fullmäktige. Fullmäktigegruppen och våra nya representanter i nämnderna är entusiastiska inför att påbörja sitt arbete för Pargas bästa.

Fullmäktiges höststart inleddes med ett seminarium i slutet av augusti. Under seminariet ägnades mycket tid åt att reflektera över vilken “Bild av Pargas” invånarna har, och framförallt, hur det uppfattas utanför kommunen, där vår tillväxtpotential finns. Ett exempel på detta: Den färska turistinkomstdatan från Visitory 2024 visar att turistintäkterna i Pargas uppgår till drygt 50 miljoner, medan Nådendal visar drygt 40 miljoner och Åbo drygt 340 miljoner. Pargas var med i denna forskning för första gången, och åtminstone min egen uppfattning om turismens roll som en intäktsbringare har stärkts. Fakta måste vara starkare än uppfattningar och våra beslut ska baseras på fakta genomgående. Detta var en av seminariets viktiga slutsatser.

Seminariets syfte var, att sätta de nya fullmäktigeledamöterna in i verksamheten, och påminna de mer erfarna om, den ständiga förändringen i verksamhetsmiljön, där vår stad är en del av den samhällsstruktur som utmanas av pågående utveckling. Statsmakten har ”klokt” nog beslutat om en reform av social- och hälsovården i början av decenniet, och senast har sysselsättningstjänsterna överförts till kommunerna. Reformen skulle vara kostnadsneutral. Medel har lovats både till välfärdsområdena och kommunerna i det senaste fallet. Kostnaderna för att hantera arbetslösheten var för Pargas stad under 2024 före reformen cirka en halv miljon euro, men nu, efter det statligt riktade bidraget på cirka en miljon euro, kommer kostnaden i år, att närma sig en miljon euro. Kostnadsökningen beror på förändringar i lagstiftningen, vars syfte är att uppmuntra till snabbare sysselsättning. Enligt statistik från juli var arbetslöshetsprocenten i Pargas den lägsta i vår region, 6,1 %. Här ett exempel på en ekonomisk utmaning, som fullmäktige har att lösa och få in i nästa års budget.

Vid seminariet förbereddes stadens nya strategi, vars mål är att lyfta Pargas, som är underpresterare i många avseenden i förhållande till sina möjligheter, till en högre nivå, från distrikt till mestis och vidare till högsta ligan. Pargas har som mål att växa med 500 nya bostäder under de kommande fem åren enligt bostadsprogrammet och å sin sida vända befolkningsutvecklingen till en ökning. Staden har ambitiösa planer för att öka bostadsbeståndet genom nyproduktion. Planerna syftar till att skapa tillväxt i alla stadsdelar, men det mest avancerade projektet är tillväxtprojektet “Från hav till hav” längs Sundkanten i Pargas.

Samlingspartiet i Pargas har också betonat nödvändigheten av att öka nyproduktionen i sitt valprogram som en motor för livskraft. Staden måste i de kommande åren bromsa tillväxten av årsbudgeten, men samtidigt påskynda uppstarten av bostadsproduktionen genom särskilda investeringar. Detta innebär bland annat en flexibel planeringsprocess, investeringar i markanskaffning och koordinerad framdrivning av olika projekt. Målet är att få stadens investeringar tillbaka i samband med försäljning av tomterna. Samlingspartiet bidrar till och visar grönt ljus för stadens ambitioner att åstadkomma tillväxt.

Trevlig höst till invånarna, Pargas växer med samarbete!

Markku Orell Ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp, andra viceordförande i stadsstyrelsen