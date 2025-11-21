Pargas Filatelister firar 70 år

Privat I Filatelisternas jubileumslunch deltog 25 personer.

Klaus Juvas

Pargas Filatelister – Paraisten Filatelistit rf har i år fyllt 70 år och är fortfarande en aktiv förening.

Den 17 februari 1955 samlades sju personer i Pargas Föreningshus: Bengt Forss, Valter Johansson, Carl-Erik Drugg, Lars Palin, Eero Pahlman, Erik Kronberg och Levi Landén, som undertecknade föreningens grundprotokoll. Föreningens syfte har sedan dess varit att samla ortens personer som är intresserade av frimärks- och myntsamling (filateli och numismatik). Även vykortssamling har kommit med i verksamheten, medan myntsamlingen under de senaste åren har minskat.

Verksamhetens huvudpunkter är fortfarande månatliga möten med föredrag och små tävlingar, deltagande i frimärksutställningar samt att lyfta fram hobbyn genom egna utställningar och genom att delta i olika lokala evenemang såsom Pargasdagarna och den årliga Frimärkets Dag. Våra möten är öppna för alla.

Privat Pargas Filatelister på Pargasdagarna år 2015.

Pargas-relaterade frimärken sedan 2006

Föreningen har publicerat Pargas-relaterade personliga frimärken sedan 2006, hittills totalt 33 olika märken. Det första märket föreställde rondellen ”Rondelli” och det senaste (2025) huvudbyggnaden vid Kirjala Norrgård på Pargas hembygdsmuseum. Traditionen är tänkt att fortsätta, och även om användningen av frimärken har minskat, vill många fortfarande varje år få eller skicka till en vän denna lilla souvenir som fint marknadsför orten. Bland annat våra nya broar ger ett bra tema för imponerande frimärken.

Privat Det första Pargas-relaterade frimärket föreställde rondellen.

Jubileumslunch och föredrag

Föreningens medlemmar samlades den 20 november för jubileumslunch på restaurang Hunger & Törst, där man förutom en välsmakande måltid fick höra bland annat Klaus Juvas korta historik, Staffan Sundströms föredrag om sin morfar, kronofogden Ivar Schoultz, samt utdelning av Pro Sodalitas-utmärkelser från Finlands Filatelistförbund till de mest långvariga medlemmarna.

Många kan undra om frimärken och deras samling har någon betydelse eller framtid i dagens digitala kommunikation. Få skriver längre brev på papper, och även handskrivna julkort har för många blivit ”gammaldags” och försvunnit.

Även om utgivningen av pappersfrimärken skulle upphöra, är deras samling fortfarande en intressant och lärorik hobby. Material finns i överflöd, eftersom det har publicerats över en miljon olika frimärken sedan 1840, då den så kallade Black Penny, världens första frimärke med drottning Victoria, tryckt i svart, såg dagens ljus i England. Numera är så kallad motivsamling vanlig, där man samlar frimärken med ett eget favorittema. Man kan samla och studera till exempel hästraser, fjärilar, kartor, konstverk, Nobelpristagare, backhoppare eller broar. Listan är oändlig – alla kan välja sitt eget intresseområde.

Många av oss har egna eller ärvda frimärken, kuvert och kort i album eller lösa i lådor. Vad ska man göra med dem? Släng dem absolut inte! Bland dem kan alltid finnas rariteter. Vårt första råd är förstås att du kan börja eller fortsätta med samlarhobbyn. Om du ändå vill bli av med materialet finns det marknadsplatser, även om priserna på så kallade massvaror har sjunkit. Hos oss får du råd om försäljning och preliminära värderingar av dina märken. Du kan också skänka märken via oss till scoutorganisationens frimärksbank, där försäljningsintäkterna går oavkortat till hjälp-, utbildnings- och utvecklingsprojekt i länder som behöver stöd.

