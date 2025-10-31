Par-Haus vattenprovshundar hade en aktiv sommar

Sarita Keppola Hunden kan vänjas vid vatten och simning redan som liten valp, men det ska alltid vara frivilligt och försiktigt.

Minna Toivonen

I Pargas har man redan i början av 2000-talet och även efter det tränat vattenprov/vattenräddning (allmänt vepe, från finskans vesipelastus) med hundar, men verksamheten tynade bort i något skede. Sommaren 2023 samlades igen en grupp intresserade och inom ramarna för Par-Hau ry rf startade man småskaligt upp verksamheten igen. Föreningen fick lov av staden att använda hundsimstranden i Bläsnäs en gång i veckan, och gummibåt samt annat nödvändigt lånades av aktiva inom gruppen. En del hade tidigare erfarenhet av grenen från andra föreningar, andra började från noll.

Första säsongen blev rätt kort, då gruppen kom igång först i juli, men redan andra sommaren tränade de aktiva från maj till september. Intresset är stort, många veckor är båda grupperna fyllda och man har till och med varit tvungen att begränsa antalet deltagare. Nya har också kommit med hela tiden. På träningarna är många olika raser representerade, förutom de typiska retrievrarna, vattenhundarna och vallhundarna har vi också en ovanligare ras representerad, en bracco italiano.

Gemenskapen och ivern driver gruppen redan tredje sommaren, och en del aktiva har också varit och skaffat mer erfarenhet och kunskap hos andra föreningar, Auran Nuuskut ry och Vavi ry. Här har vi fått värdefull hjälp och tips för träningen framåt. Det vi lärt oss har anpassats att passa våra träningsgrupper, som fungerar utan egentliga skolare. Deltagarna har lärt känna också gruppens övriga hundar, och alla har hittat lämpliga hjälpförare. Par-Hau har understött gruppen genom att skaffa utrustning, först en gummibåt som lämpar sig för ändamålet och sedan också en trailer till den.

Varför tränar vi?

I vissa länder tränas vattenräddningshundar för verklig användning i räddningssituationer i samarbete med andra instanser. I Finland är det främst en hobby- och provgren. Finska kennelklubbens föreningar ordnar officiella prov, med rörelser där hundarnas vattenräddningsförmåga testas. För att delta i prov måste hunden först genomföra ett lämplighetstest, och sedan finns det tre klasser, där rörelserna blir mer utmanande ju högre man kommer. För att flytta uppåt i klasserna krävs ett visst antal poäng i ett visst antal prov i varje klass. Uppgifterna går ut på att föra ut föremål till en gummibåt, dra iland en gummibåt, hoppa från gummibåten och dra iland en “drunknande”. Sträckorna är 30-50 meter.

Man kan träna vepe också bara för att aktivera hunden och ge den roliga uppgifter, alla har inte prov som målsättning. Inom Par-Haus vepegrupp har dock redan fyra hundar deltagit och godkänts i lämplighetstest i år, och flera av dem har också deltagit i nybörjarklassen med goda resultat och är färdiga för öppen klass.

Är vepe något för min hund?

Hunden kan vänjas vid vatten och simning redan som liten valp, men det ska alltid vara frivilligt och försiktigt. Redan en ung hund kan bekanta sig med vepe, men de egentliga träningarna ska börja först då hunden är fullvuxen och färdigutvecklad, eftersom det är en fysisk och tung gren för hunden. En hund som tränar vepe bör gilla att simma, vara så pass stor att den orkar dra en gummibåt med två personer i, samt ha grundlydnaden under kontroll. Hunden ska också fungera tillsammans med andra människor än den vanliga föraren.

Under sommaren tränar Par-Hau varje vecka i två grupper. Träningarna börjar då vattnet är tillräckligt varmt, i mitten-slutet av maj, och säsongen tar slut i september då vattnen svalnar. Under en träningsgång brukar man träna tre varv / hund. Under träningarna är man aktiv också då andra hundar är i tur, det behövs någon som ror och hjälpförare och också människorna blir mer eller mindre våta.

Par-Hau har ordnat tillfällen där nya intresserade har möjlighet att prova på grenen, och i början av nästa säsong ordnas ett sådant igen. Vepegruppen har också haft uppvisningar på Boundbirsn och Pargasdagarna.

Vepe-säsongen är slut för i år, och vi väntar ivrigt på nästa sommar. Par-Haus vepegrupp vill rikta ett stort tack till Pargas stad, Nordkalk Oy Ab samt Gullkrona Kryssarklubb rf för möjligheterna att vid deras stränder träna denna fina gren!