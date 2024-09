Ny låt om Centralparken i Pargas

Sebastian Fagerlund. Kuva: Linn Turkki

Sebastian Fagerlund. Bild: Linn Turkki

Sebastian Fagerlund från Pargas har skrivit en låt om Centralparken. Låten heter ”Syns i Centris”.

Fagerlund, 27, berättar att låtskrivandet började lite på skoj.

– Jag skrev egentligen ganska snabbt, tror det gick på ungefär 30 minuter, berättar han.

Fagerlund berättar att han tyckte att låten blev bra, men det tog ganska länge tills han kunde spela in den. Låten skrevs i februari 2023 och har spelats in under våren 2024.

Låten handlar om Centris och Pargas, och Fagerlund berättar att utgångspunkten var hur platsen har utvecklats sedan han var barn.

– Det fanns inte lika mycket att göra här då, berättar han.

Fagerlund berättar att han är hobbymusiker och spelar trummor, gitarr och lite piano. Nu har han också ett nygrundat band på gång, som heter ”Pargas sämsta band”. Ännu har de inte hunnit träna mer än två gånger.

– Jag kan lova att vi åtminstone någon gång kommer att ha en spelning, skrattar Fagerlund.

Låten "Syns i Centris" är den första låten Fagerlund släppt, men han berättar att han har flera projekt på gång. För att släppa låten fick han mycket hjälp av sina vänner Anton Elmvik och Oliver Tschernij, som spelar bas och trummor i inspelningen.

– Vi spelade in den i Antons studio, berättar Fagerlund.

Det är Glem Records som är skivbolaget som har producerat låten.

Fagerlund berättar att han fått mycket positiv respons på låten sedan den släpptes tidigare i juli.

– Det är roligt och inspirerande att höra, säger han.

Man kan lyssna på ”Syns i Centris” på till exempel Spotify och Youtube.

Linn Turkki