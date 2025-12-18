Från planer till genomförande

Jussi Lindström

Jag fick möjlighet att ställa upp som kandidat i årets kommunalval. Rösterna räckte inte till för att komma in i fullmäktige, men jag fick intressanta platser i nämnd och sektion. Min strävan är att ha en positiv inverkan på vår stads framtid och utveckling.

Pargas är ett samhälle som har resurser att möta många behov: barn, vuxna, äldre, utbildning, kultur, infrastruktur, välbefinnande, företagande, invånare, permanenta och fritidsboende, och mycket mer. Men det finns inte oändliga resurser någonstans och kommunen skall primärt sköta sina lagstadgade skyldigheter.

Det är viktigt att kunna behålla ett blygsamt perspektiv till projekt som väcker stor entusiasm och våga kritiskt ifrågasätta för och nackdelar, och om saker kan förverkligas på ett klokare och mer ekonomiskt sätt. Man bör även reda ut vilka parter som har resurser för att täcka kostnaderna när det finns privata intressen i projekt, till exempel planläggnings- och infrastruktur projekt.

Stadens projekt klarar inte av överdriven optimism, annars kommer det nuvarande överskottet som stöder investeringarna att försvinna inom några år.

Rättvise aspekten bör alltid finnas i åtanke där de svagare måste tas om hand och de som har det bättre kan hjälpa till.

Tjänster som man köper från staden: då är det klokt att komma ihåg att man bör vara beredd att betala ett realistiskt pris för dessa. För att nämna några: infrastruktur, byggnation, byggnadsövervakning. Detta gäller både affärs- och privata medborgarprojekt. Att köpa tjänster av lokala entreprenörer och företag är nyttigt och är att rekommendera.

Utvecklingsprojekt är viktiga att planera och förbereda noggrant i förväg. Planer som redan har gjorts är bara näst viktigast, eftersom planer tenderar vanligtvis att ändras över tid. Detta kan antas gälla allt: planläggning, byggnation, utbildning och mer. Förberedelser av projekt som genomförs av stadens tjänstemän bör vara pålitliga och tillräckliga. Det finns alltid möjlighet att påverka och avgöra om mer information och förberedelser behövs, eftersom tjänstemannaberedningen är den som ligger till grund för ett politiskt beslut. Vi bör ha modet att investera i framtiden, även om den nuvarande situationen är utmanande, men alla beslut måste fattas på tillförlitlig grund och på basen av tillräcklig information.

Ekonomiska utmaningarna i Pargas är liknande som i många andra kommuner i Finland idag. Företagens skyldigheter förändras, och även stora beslut dikteras ofta utifrån. Det kan också uppstå ny företagsverksamhet, och då är det inte värt att titta bakåt, utan man måste se de krafter som driver oss framåt. Företagen bör kunna klara sig själva, med kommunen som en möjliggörande aktör. Kommunens primära verksamhet är att tillhandahålla stöd som ingår i de lagstadgade skyldigheterna. Pargas tvåspråkiga grund måste värnas om, både inom utbildning, kultur, kommunikation och i andra sammanhang.

Saker förändras, även till det bättre. Men en sak är säker: barn växer upp, blir tonåringar och vuxna och de måste ta sin plats, de kan inte vänta på bättre tider trots den ekonomiska situationen eller stadens utmaningar.

Vi skall sträva till att barnen som är vår framtid kommer att betrakta hemkommunen Pargas som en bra plats att bo på, där de kan etablera sig som vuxna.

Så låt oss ta väl hand om våra barn och unga.

God jul och gott nytt år!

Jussi Lindström Skärgårdens socialdemokrater