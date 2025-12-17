Brotomtarna och skärgårdens jul

I de fyra kabelschakten på Rävsunds hängbro, som fungerar som porten till skärgården, bodde för länge sedan en glad koloni av rödmössade jultomtar. Varje schakt hade sina egna invånare med särskilda uppgifter och en egen ledartomte. Schakten finns fortfarande kvar – fyra stycken, två på vardera sidan av vägen.

Djupt förankrade i berggrunden reser sig buntar av 19 mäktiga brokablar snett genom schakten upp till markytan, fortsätter till toppen av den 27 meter höga pylonens krön, hänger över det 220 meter långa spannet och fästs vid den motsatta pylonens topp innan de åter sänks ner i schakten på andra sidan, där de också är förankrade i berggrunden med 8–16 meter långa och 90 mm tjocka ankarsstänger. Genom att knacka på stålkablarna kunde tomtarna sända meddelanden över sundet till varandra.

Tomtarnas bostäder

Schakten var perfekta som bostäder för tomtarna. De hade ventilationsöppningar och avlopp för kondensvatten. Djupt nere vid berggrunden var temperaturen året runt behaglig för tomtarna, särskilt eftersom ljus från stearinljus och tjärbloss ständigt behövdes för att lysa upp den mörka schakten. När skärgårdens ensamma nattvind spelade sin vaggvisa i kablarna, somnade tomtarna lätt på sina britsar.

Varje tomtegrupp hade sin uppgift. Gruppen i nordöstra schaktet såg till att brokablarna inte rostade. På deras bord stod ständigt provrör, burkar och flaskor med olika inhibitorer och korrosionsskydd som blandades i brofärgen. När sommarsolen glittrade över Rävsundet målade nordosttomtarna kablar, pyloner och hängkablar i gryningen innan trafiken började. Senare under dagen, när trafiken dundrade över bron, målade de den långa styvhetsbalken under bron. Målningen upprepades vart tredje år.

Ledartomten i nordöstra schaktet hade en skrämmande hemlighet: en BOMB, anskaffad för krigstid, som om den placerades i schaktet skulle spränga kablarna och få hela bron att störta ner i sundet för att stoppa fiendens framfart.

Tomtarnas uppgifter

Gruppen i nordvästra schaktet hade varit där redan innan bron byggdes, under planeringsstadiet. Deras uppgift var att beräkna de exakta längderna på de 90 mm tjocka kablarna. Det var särskilt viktigt att ta hänsyn till att den fria kabelbunten, som följer en komplicerad kedjekurva, nästan blir en parabel när den belastas av den tunga körbanan som hänger i jämnt fördelade hängkablar.

Tomtarna i sydöstra schaktet övervakade den 220 meter långa mittspannets värmeutvidgning och formförändringar. Mittspannets rörelser orsakade huvudbry, särskilt vid anslutningarna till de 25 meter långa sidospannen. Mittspannets längd varierade årligen med upp till 15 cm och dess nedböjning i mitten med cirka 50 cm. Särskilt på våren, efter vinterbelastningen, tätade tomtarna anslutningarna svettiga och trötta under nattliga arbetspass, ofta med hjälp av de andra grupperna.

Tomtarna i sydvästra schaktet räknade och registrerade ständigt trafiken på Skärgårdsvägen. Vägen är än idag en av Finlands mest trafikerade, och redan då var den känd för sina pulserande trafikmönster med stora toppar under morgon- och eftermiddagsrusningen. Mindre toppar sammanföll med färjeturerna mellan Pargas och Nagu.

Julförberedelser på bron

I god tid före jul höll tomtarna under Rävsundsbron rådslag och bjöd in tomtarna från Hessund- och Sattmarkbroarna. Snart skulle jultomten komma till skärgården och färdas över hängbron med sina renar.

Först måste skärgårdens julsläde göras i ordning. Ledartomten delade ut uppgifter. En enorm mängd julklappar skulle anskaffas – från fiskedrag, vedträn, stickor och ylletröjor till oljelampor. Nästan lika stort arbete var att dekorera bron. Kablarna kläddes med julgirlander och stormlyktor placerades längs kablarna med fem meters mellanrum. Gruppen i sydöstra schaktet byggde taljor vid båda pylonernas kanter för att hissa upp nästan tonstunga tjärtunnor till brons högsta punkt, på båda sidor av varje pylon.

På julafton drog en kraftig snöstorm in. Femtiotalet tomtar hade just borstat bort den värsta snön från bron när ljudet av renarnas bjällror hördes. Ingenstans var mottagandet av tomten så högtidligt. Stormlyktorna svängde i vinden och deras ljus glimmade genom snöyran. På pylonernas toppar brann enorma tjärgrytor, varifrån svart rök steg som från en ångbåts skorsten. Signaltomten blåste i hornet när den tunga julsläden satte sig i rörelse. Skärgårdens jul hade börjat.