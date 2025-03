Varha har också lyckats

Lotta Laaksonen

I medierna behandlas hur välfärdsområden vältrar sig i finanskrisen och drar ner på sina verksamhetsställen. Finansieringen bestäms av politiken för de styrande partierna i landet. De välmående områdena tillåts inte investera. Samtidigt har regeringens nedskärningar ökat eländet. Över 40 procent fler kontakter har kommit till socialarbetet för vuxna, jämfört med föregående år, och många av dem har varit oroade över vräkning och hemlöshet samt över att klara sig ekonomiskt i vardagen.

En stor del av besluten om att avveckla verksamhetsställen fattades efter en fastighetsgranskning, eftersom fastigheterna i fråga hade, som kommunägda, uppvisat mögelproblem eller annars varit i dåligt skick. Det är dåligt att servicenätverket försvagas, men det är positivt att t.ex. avyttra mögelskadade fastigheter i Varha. Nu skulle det behövas mer finansiering för att införskaffa bättre fastigheter.

Men det har också skett framgångar inom Social- och hälsovården, särskilt när det gäller barnskydd, jämfört med åren 2023 och 2024. När kunderna i den öppna vården har minskat, har kunderna i familjevården ökat motsvarande. I praktiken innebär detta att man har lyckats med förebyggande tjänster och att man har förmågan att byta verksamhet från att "släcka bränder" till att förebygga dem. Beslut om omplacering har minskat med 25% och nya omhändertagande med 20%.

Den nya Soihtu enheten har ansvarat för rådgivning och utvärdering på det sociala området och har lyckats lösa 90% av alla kontakter under de första tre månaderna, trots att antalet kontakter har ökat avsevärt.

Det fortsätter att gå för mycket pengar till inköpstjänster, som Familar barnvårdstjänster, där 12 cent av varje euro går till investerare via skatteparadis. Användningen av dessa dyra köptjänster har man dock lyckats minska på.

Ytterligare framgångar 2024: Inom handikapptjänsterna har man infört en rörlig tjänst, vilket har minskat behovet av korta inläggningsperioder. Mentalvården och drogvården har just genomgått en stor förändring, som bland annat innebar att Varha inledde sin egen behandling för missbruk och beroende. Tillgången till icke brådskande vård i tandläkarmottagningen har förbättrats. Kundtillfredsställelsen är generellt sett hög. Efter kommunerna har situationen med socialtjänstemän inom barnskyddet blivit bättre och alla barn har äntligen sin egen socialtjänsteman. Ledningsstrukturen har klarnat. Nya digitala tjänster möjliggör distansmottagningar och en digital psykisk hälsoklinik har inrättats. Arbetstagarnas sjukfall har minskat med 0,5%. Nästan en miljon samtal har kommit in och 98% av dem besvarades under samma dag.

Efter, att ha, från nära håll i Varhas fullmäktige och sote nämnd följt med förändringarna, konkluderar jag att Varha redan nu har lyckats förbättra sina tjänster på många viktiga områden. Min tro på den offentliga sjukvården har förbättrats. De flesta av Varhas utmaningar beror på regeringens politik för nedskärningar och finansiering.

Vänstern i Pargas har haft en stark representation i Varha 2024. Nina Söderlund har verkat i Varhas-styrelse samt fullmäktige. Kati Karlsson har verkat i Nationalsspråksnämden, Själv har jag har varit med i Varhas fullmäktige den senaste perioden och i räddningskommittén under innevarande år. Vi har gjort ungefär tio fullmäktigemotioner, och av dessa vill jag lyfta fram, som lokalt viktigt, att skapa en skärgårdsstrategi. Vi är en liten, men mycket inflytelserik lokalförening, både i Varhas som också i stadens ärenden.

