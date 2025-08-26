Svar till Stig Engman

Jim Karlsson, Jan ”Bambu” Eriksson

Med anledning av Stig Engmans insändare i PK den 21.8.2025 vill vi lämna följande svar.

Inom den kyrkliga samfälligheten pågår för tillfället arbetet med att ta fram ett nytt reglemente för begravningsväsendet. Det nya reglementet har funnits till allmänt påseende under sommaren och kommer till behandling i de beslutande organen under hösten.

Någon sådan ändring som Engman lyfter fram i sin insändare finns dock inte upptagen i förslaget till nytt reglemente. De gravar som tecknats för all framtid kommer även i fortsättningen att gälla för all framtid. Nya gravar har redan länge tecknats för bestämd tid och alla nya gravar kommer även i fortsättningen att gälla för en bestämd tid på 25 år. Möjlighet att förlänga gravrätten efter 25 år finns.

Gällande lagstiftning tillåter alltså inte att man tecknar nya sk. all framtids gravar. Pargas kyrkliga samfällighet har varken för avsikt eller möjlighet att ändra på detta, utan detta är precis som Engman själv skriver, enbart ett rykte.

Förslaget till nytt reglemente för begravningsväsendet går att hitta på den kyrkliga samfällighetens hemsida.

Vi hoppas detta rättar till denna missuppfattning och önskar alla en trevlig fortsättning på hösten!