Studerande från Pargas svenska gymnasium på besök i Nyslott

Privat Studerande från Pargas svenska gymnasium fick besöka Nyslott.

Artur Hagström

I april 2025 hälsade några studerande från Savonlinnan Taidelukio på oss i Pargas svenska gymnasium. Det finskspråkiga gymnasiet från Nyslott berättade om sin stad för vårt svenskspråkiga gymnasium och vi visade dem runt i Pargas. Nu var det vår tur att besöka dem. Vi startade från Pargas klockan 9 på morgonen onsdagen den 27 augusti och kom fram till Nyslott omkring 16-tiden samma dag. Torsdagen blev en dag full med trevligt program i den finska staden. På fredagen åkte vi tillbaka hem till Pargas. Överlag blev det en mycket lyckad resa och vi har alla fått minnen för livet.

På onsdagen när vi hade kommit fram till Nyslott fick vi bada kvällsbastu och simma i den fräscha, men iskalla, Saimen. Vi bodde på ett trevligt hotell en bit utanför centrum.

Torsdagen började med en rejäl hotellfrukost, och efter det tog vi oss till Savonlinnan Taidelukio för att uppleva en dag tillsammans med de lokala finskspråkiga studerandena. Vi berättade om Pargas för dem och de visade oss runt i sin skola. Vi åt lunch med dem och fick öva oss på att prata finska. Det var mycket trevligt att få bekanta sig med nya människor och nya ställen. Efter lunchen fick vi göra en uppgift där vi skulle måla av varandra med tusch. Vi Pargasbor kände att våra förmågor att rita var lite svaga när vi jämförde oss med konststuderande ungdomar. På eftermiddagen deltog vi i en guidad tur på finska i Olofsborg. Efter en intressant och lärorik rundvandring hade vi fritid och dagen avslutades med att vi åt pizza tillsammans med studerandena från Nyslott.

Båtfärd på Saimen.

Under förmiddagen på fredagen fick vi åka ut på en fin båtfärd på Saimen. Solen sken och vyerna var fantastiska. Efter det var det dags att ta sig tillbaka till Pargas.

Tack till Svenska kulturfonden, Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Stiftelsen Pargas Svenska Samskolas Minne sr. samt Lisi Wahls stiftelse för att vi kunde göra denna resa. Stort tack också till vår busschaufför Dennis (Taxi Dan Sipilä), som körde runt på oss under dagarna. Vi fick en fin resa med många glada minnen, med bonusen att vi nu dessutom är lite bättre på finska.

De som var med på resan: Xolani Bahne, Isabella Bornemann, Rasmus Engström, Artur Hagström, Ava Ilmonen, Fedja Molin, Isabella Norrman, Tomas Ojala, Leo Waldén, Karolina Öström och lärarna Lena Sahakoski och Pia Snickars