Skärgården stänger stundvis – men informationen får inte göra det

Lassi Murto

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

September ritar röda sektorer på sjökortet. Försvarsmaktens skjut- och bullermeddelanden stänger eller begränsar farvatten vid Rankki (8–15.9), Katajaluoto (16–25.9), Örö (13.9) och Isosaari (25–28.9, kl. 08–22, med vidsträckt risksektor ut till havs). I början av månaden sköts även vid Mäkiluoto och Katajaluoto. Samtidigt övar Sverige och USA i Stockholms skärgård (Archipelago Endeavour 25), vilket ger egna tillfälliga avlysningar och varningar. Allt detta är vardag i ett öppet samhälles försvar – men för båtfolk, fiskare och skärgårdens transporter är det också en fråga om trygg och förutsägbar vardag.

Det verkliga problemet är inte att övningar genomförs, utan hur spridd och ojämn informationen är. Den som planerar en rutt tvingas i dag klicka mellan Försvarsmaktens sammanställningar, Trafikledsverkets NAVWARN-listor, Traficoms Underrättelser för sjöfarande och den svenska Ufs-databasen – ofta samma morgon som avgång. I dimma, i svag täckning eller med tajta tidtabeller blir detta mer lotteri än lägesbild.

Vi kan bättre. Här är fyra konkreta steg som inte kräver år av utredningar:

1. En karta – många källor. Samla NAVWARN, Försvarsmaktens skjutfält och Ufs i ett och samma, flerspråkiga kartlager. Ett klick ska visa dagens risksektorer, klockslag och rekommenderade alternativa rutter.

2. Push till rutt, inte bara till ögat. Ett frivilligt, AIS-kopplat “rutttillsyn”-larm i mobilen eller på plottern varnar när en planerad färdlinje korsar en ny varning. Motsvarande meddelande till yrkesfisket när redskap riskerar att ligga i en avlysning.

3. Grön korridor för skärgårdstrafiken. När övningar tidsätts säkras i förväg en öppning för linje- och godstrafik. Om avlysning krävs, kommuniceras ändringen minst ett dygn i förväg – också via lokalradio och kuststationer.

4. En gemensam övningskalender över gränsen. Vid multinationella övningar uppdaterar myndigheterna samma kalender. Ett snyggt inlägg i sociala medier räcker inte för navigering.

Ingen bestrider behovet av skjutövningar. Säkerhet är också informationssäkerhet: att rätt människa får rätt besked i rätt tid, på ett språk hen förstår, i ett format hen faktiskt använder. Det kostar lite – och sparar mycket: bränsle, arbetstid, förseningar och onödiga risker.

Min uppmaning till vardagens skeppare är enkel: se över dagens NtM/NAVWARN, kontrollera Försvarsmaktens sida – och kastar du loss västerut, titta samtidigt i Ufs. Min uppmaning till myndigheterna är lika enkel: gör det möjligt att göra rätt med en enda blick.

Skärgården får gärna stänga för en stund. Det får inte lägesbilden göra.