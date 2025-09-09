Ralles Ralle: ”Jag har gjort mitt bästa varje dag”

Vuokko Hara På morgonkaffe hos Ralle. Ari Rintanen och Riitta Virtanen uppvaktar med blommor.

Riitta Virtanen

Ralf ”Ralle” Johannes Karlssons Ralles Snabblunch är ett fenomen. I 24 år snabbt tillredd god mat, serverad med ett leende, alltid till en nästan osannolik prisnivå, i en miljö som är som en Kaurismäkisk tidsmaskin. I november 2001 kostade lunchen 3,50 euro, i slutet av augusti 2025 6 euro, kaffe med smörgås med skinka och ägg 3 euro, och 4 euro för takeaway. På dörren stod det kl. 6–14, men redan klockan fem kunde man få matsäck.

Ralles slog igen den 29.8. Ensamföretagaren som föddes 1961 intervjuades på Ralfs namnsdag.

— Jag fick en bra start. Jag fostrades hemma i Lillby och man kunde konsten att visa omtanke. Genom exempel lärde man oss att uppskatta arbete. Mamma Raija är finskspråkig från Veteli, pappa Alf var svenskspråkig Pargasbo. Vi gick i Nilsby skola. Jag är äldst av tre pojkar, vi bor fortfarande i de här trakterna, mamma i Tennby. Jag fick sommarjobb på Kappelinranta och gick lärlingsutbildning på restaurangskolan Perho i Helsingfors. Militärtjänst 1981 på Gyltö, jag tjänstgjorde som kock på en förbindelsebåt. Jag har haft många jobb. Ralles Snabblunch låg först i Pikis, sedan blev en lokal med bra läge ledig i Kirjala.

Den flitiga och effektiva ensamföretagarens kök — kastruller, spisar, disk, köror till partiaffären — allt slipades samman med kundservicen. Familjen stöttade.

– På veckoslut och kyrkhelger var Ralles stängt, men nog kretsade tankarna kring restaurangen även då. Jag semestrade en vecka om året, ofta på Mallorca.

– Jag har verkligen tyckt otroligt mycket om mitt arbete på båda sidor om köksdörren, även om det stundtals varit tufft. Arbetsnarkomani var länge en bra sak. Det är ju alltid politiken som definierar vad som är vad.

På torsdagar serverades ärtsoppa från morgon till kväll; en stor gryta, gott rökt kött, rätt kryddning och tid! Varje portion såldes och åts upp.

Vuokko Hara Ralles Ralle är en lycklig man.

– Fredag var schnitzeldag. Rätt grad av stekning för vars och ens smak är viktigt. Och att allt på tallriken är lagom anpassat just för den här kunden. När man är hungrig ska portionen helst komma genast.

– Jag har gjort mitt bästa varje dag och nu när jag tillät mig själv att gå i pension, känns det som att det var värt det. Min underbara fru Päivi arbetar på Munakunta. Jag har sönerna Kim, Niklas, Patrick och Ralles har varit den fjärde. Jag är svärfar och farfar. Jag har många bekanta, också vänner. Avskedsfesten firas med bastu i den närmaste kretsen.

Intervjuaren får ännu en sista kopp av finländarnas märkliga favoritdryck. Mot porslinsmuggens snövita insida framträder det svarta guldet som allra vackrast. Ralle ler, nu börjar långledigt. På Ralles parkeringsplats faller solskenet på en Chevrolet Impala. De nya hyresföretagarna blir Annika Södergren och Janne Toivola. Vilken dag som helst är Ralles öppet igen.