Projektet Brava Ukraini har samlat in drygt 25 000 euro

Malin Johansson Leo Waldén (t.v.) och Leo Fyrie-Dahl visar upp logon för projektet Brava Ukraini. Arkivbild.

Annika Gustafsson

För er som inte känner till insamlingen Brava Ukraini som startades upp på våren kan jag berätta följande: I skolcentret Brava verkar fyra skolor; Pargas svenska gymnasium, Paraisten lukio, Sarlinska högstadiet och Paraistenseudun koulu. Fast i vår byggnad finns även Axxell samt Optima.

Tillsammans gick vi med i insamlingen Karavanen till Ukraina i januari 2025 och vårt mål var att samla in 25000 euro till en ambulans med utrustning som körs till Ukraina. Projektet heter hos oss Brava Ukraini och till styrgruppen hör studerande från andra stadiet, dvs från Pargas svenska gymnasium, Paraisten lukio samt Axxell. Undertecknad fungerar som handledare för styrgruppen.

Styrgruppen har bollat fram idéer vad alla elever, studerande och lärare tillsammans har kunnat göra för att få ihop summan 25 000 euro.

Detta har vi gjort:

– de skolor som hade dagsverke på våren donerade intäkterna till Brava Ukraini

– vi synliggjorde vår insamling under en välgörenhetskonsert här i skolan

– den 15.4 ordnade vi en loppis på skolgården

– vi bjöd in Nils Torvalds och Ville Hupa till en säkerhetspolitisk diskussionskväll med Ukraina i fokus (22.4.2025). Publiken donerade pengar till insamlingen. Under kvällen kunde man köpa av Anna-Lena Lauréns böcker och intäkterna gick oavkortat till insamlingen.

– vi sålde majblommor

– på Europadagen den 9 maj gick alla elever, studerande och lärare fem sponsorvarv runt Pajbacka sportplan. Man skaffade själv sina sponsorer. Det är 2000 km från Pargas till Kiev. När alla gick fem varv runt sportplanen blev det tillsammans 2000 km.

Vi har informerat föreningar och företag om projektet och bett om donationer. Vi vill rikta ett stort tack till alla som tagit del av insamlingen! Utan era donationer hade vi inte uppnått målet 25 000 euro!

En del av styrgruppen kommer att åka med Karavanen till staden Lviv i Ukraina nu i höst för att överlåta ambulansen till en soldat som kommer från fronten för att ta emot den. Resan sponsras av Svenska Kulturfonden. Ni får läsa mera om vad vi fått uppleva och se när vi är tillbaka i Pargas.

Om någon ännu önskar ge en donation till vår insamling går det bra. Inbetalningsuppgifter hittar man på Pargas svenska gymnasiums webbsida: https://www.pargas.fi/web/pargas-svenska-gymnasium Ni hittar också sidan genom att googla er fram. Det går också bra att ringa mig (tfn 0404885771). Hösthälsningar från Brava Lärcenter