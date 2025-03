Peter Hedman bygger och renoverar – ”Inom bygg kan vi göra allt”

Tuuli Meriläinen Peter Hedman framför renoveringsobjektet i Nagu.

Bakom restaurang L'Escale i Nagu pågår rivnings- och byggarbete. Uppflugen på taket på den före detta destilleribyggnaden sitter byggaren Peter Hedman. Han rensar bort vildvinsrankor som krupit in under plåtarna och in i rännorna.

– Det är inte bra att låta växter växa så tätt intill en byggnad säger