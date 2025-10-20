Pensionärsträff med kultur, teknik och skratt i Brankis

Privat Pargas svenska pensionärer samlades till träff i Brankis den 10 oktober.

Yvonne Vestberg Heino

Onsdagen den 15 oktober samlades 118 pensionärer i Brankis för att ta del av det program som som Kaj Johansson och hans grupp nr 10 tagit fram den här gången.

Vår tf ordförande Annica Forssell var först ut med lite information om intressebevakningen för de äldre samt lite funderingar om programmet till vårt jubileum nästa år. Hon föreslog att vi eventuellt skulle ta fram några småsketcher om Pargas i dåtid och nutid om det finns några intresserade. Teaterboulage´s Riddo har visat intresse för att hjälpa till om vi tycker det vore en bra idé – hör gärna av er ni som tycker det skulle vara kul, man behöver inte vara skådespelare för att spela lite lokalteater!

Seniorföreläsning i samarbete med Kombi

Dessutom berättade Annica om att det numera på vår hemsida även finns Pargas stads Händelsekalender så att det är lätt att hålla reda på vad som händer i staden. November månads Seniorföreläsning i samarbete med Kombi är sångaren, skådespelaren och skribenten Thomas Lundin som berättar om sin bokdebut ”Tjo, hopp och kärlek” tisdagen den 11 november kl. 13 i stadshuset, Bryggan. Anmälan bör ske senast 27 oktober, så skynda på ni som vill hinna med och lyssna på något trevligt! På vår hemsida hittar ni all information om kommande resor!

Privat Paola Fraboni.

Dagens första gäst var Paola Fraboni som visade bilder, berättade och informerade om sitt älskade Venedig. Något att betänka var att det i staden Venedig finns 435 broar – undrar hur Pargas stad skulle ställa sig till detta antal......även om det kanske inte finns riktigt så många holmar som behöver bro! Skämt åsido, men det var ett mycket intressant och givande föredrag och även de som besökt Venedig någon gång fick säkert intressant information som de inte visste om tidigare.

Privat Ukulele-sisters.

Allsång och Ukulele-spel av trivsamma Ukulele-sisters som avslutade med den tidsaktuella ”Inatt jag drömde”.

Nästa gäst på programmet var Svante Olofsson från Partel som gav oss en insikt i hur fibern nu har fått sitt grepp om Pargas med omnejd och att de nu betjänar staden med både kabel-TV, Internet och IPTV via fiber och mobila nät. De har investerat över 10 miljoner euro i Pargas de senaste 10 åren och Partel ägs till största delen av Pargasborna själva.

Privat Lena Långbacka.

Sist men inte minst dök Lena Långbacka upp som en frisk fläkt och lät oss bekanta oss lite med Barockmusiken i väntan på den konsert som ges i Pargas kyrka söndagen den 26.10 kl. 16 dit vi alla var varmt välkomna. Hon delade också ut några gratisbiljetter till de som lyckades med den lilla frågesporten vilket nog de flesta av oss gjorde!

Kaffet serverades som vanligt varmt och bullarna idag var sponsrade av Partels Svante Olofsson – tack för detta! Dagen avslutades i vanlig ordning med vårt populära lotteri där många av oss igen gick hem med fina vinster!

Nästa träff i samband med vårt höstmöte är den 18 november – välkomna alla då!