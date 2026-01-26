Pensionärernas första månadsträff för i år

Guy Svanström För månadsträffens program stod grupp 3.

Kaj Johansson

Det nya året 2026 kickades igång 21 januari med över 100 medlemmar.

För programmet stod grupp 3 och Tettan Eriksson hälsade alla välkomna. Ordförande Annica Forsell föreslog en tyst minut för de som lämnat oss under året som gått. Hon informerade också om att seniorstugan blir stadens föreningshus, målningtalko har redan inletts. Man försöker även att få en kricketgrupp att starta. Vid varje månadsmöte hålls ett fem minuters IT-info.

Pia Rantanen informerade om kommande resor som glädjande nog är fullbokade , se Parentesen. Man kan kolla med Pia om avbokade platser finns. Förbundet ordnar en frågesport, intresserade kan anmäla sej till Pia.

Kurre Lundström berättade om www.suomi.fi som är en webbplats dit man loggar in med till exempel bankkoder. Här fås info, tjänster och ex. fullmakter för att ge tillstånd åt en annan person att hjälpa dig. Suomi.fi förenklar myndighetsärenden.

Rabbe Holmberg berättade om sitt företag Åbolands fastigheter. Företaget är grundat 1992 och han blev ensam ägare 1999. Företaget sköter fastighetsförmedling och disponenttjänster för 50 bostadsbolag. Krävande försäljningsuppdrag i skärgården, kunder från Europa. Marknadsföringen är otroligt viktig. Företaget bjöd på de goda bullarna vi fick njuta av.

FBK och Pargas original

Bengt Sandström berättade om Pargas FBK och brandkårshuset i ord och bild. FBK grundades 1894 och växte med tiden med olika införskaffningar. Nuvarande brandkårshus, biografteatern, köptes 1906 och utvidgades 1922. Därefter är huset ombyggt i flera repriser innefattande fem olika avdelningar i dag.

Guy Svanström

Magnus Sundman berättade om infödda pargasbor som blivit original. Men sin bärande stämma och passion för ämnet berättade han bland annat om Vilhelm Hallonblad, Strykarlina och Tobaks Matt för att nämna några. Magnus slutade med att sjunga Till en fågel av J.L.Runeberg och fick massor av applåder.

Som vanligt avslutades träffen med lotteri.

På återseende 18 februari.