Pargasiterna samlades till höststart i Brankis

Guy Svahnström Septemberträffen i Brankis.

Pia Rantanen

Höstens första träff lockade runt 150 Pargasiter till Brankis. Programgruppens Camilla Kavander hade igen överträffat sig själv med snillrika bordsdekorationer. Atmosfären var varm och sorlet i salen förväntansfullt.

Föreningens vice ordförande, Carl-Gustav Nygårdas högaktade vår bortgångna ordförande Gunnel Jansson med hågkomster och en tyst minut.

Vidare informerades vi om att Annica Forssell fungerar som tf ordförande under resterande delen av perioden.

Under två måndagar i september, 22.9 och 29.9, träffar Pargasiterna läkarstuderanden på församlingshemmet för att stötta dem i den ”svenskinriktade läkarundervisningen”. Ännu hinner intresserade delta den 29.9.

Eftersom seniorpunkten inte längre står till vårt förfogande har förslagslådan blivit digital och hittas på vår hemsida.

Guy Svahnström Camilla Kavanders bordsdekorationer.

Seniorbion har startat på Kino Piispanristi. The Roses kan ses tisdagen 30.9 kl 14.00.

Vår kulturresa till Arabia och Amos A är slutsåld!

Vill du åka med på lillajulskryssningen den 24-25.11 skall du anmäla dig på ”kryssningsblanketten” på vår hemsida senast den 15.10.

På det friare programmet stod en nostalgitripp med Viking Line. Sanna Eriksson berättade om rederiets historia från grundandet 1959 då MS Viking avreste från Galtby (senare Lillmälö) till Kapellskär till dagens fartyg som avgår från Åbo. Bilar kunde transporteras först på 60-talet. Sanna beskrev rederiets nutida miljö- och hållbarhetsarbete där målet är att bli den gröna vägen till Sverige. Dagens fartyg är luxuösa jämfört med tidigare och underhållningen håller hög klass.

Som avslutning på träffen berättade Björn Backman om sin bok ”Stadin kundi i Magerstan”. Boken handlar om Björn sökande efter tillhörighet till att diskutera livets mening men även en hyllning till hustrun och barnen samt vänner.