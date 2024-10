Pargasborna får säga sitt – utegym, boulespel eller farttavlor?

Pixabay Pargasborna kan rösta på förslagen under tiden 1-15.11.2024 via en webblankett. Länken till röstningsblanketten publiceras på pargas.fi.

Under två veckor i november får invånarna i Pargas rösta i stadens deltagande budgetering. Omröstningsfasen pågår den 1–15 november, och av totalt 99 inkomna förslag har man sållat fram 11 som invånarna får välja bland.

Budgeten för den deltagande budgeteringen är 50 000 euro. De enskilda idéerna har alla en varierande budget, vilket innebär att flera av idéerna kan eventuellt förverkligas.

Bland de 11 idéer som gick vidare till omröstning är flera motionsrelaterade, men även konst, miljö och allmän trivsel finns med i förslagen.

De vinnande idéerna klarnar i december och genomförs under nästa år. Invånarna kan rösta på förslagen under tiden 1-15.11.2024 via en webblankett. Länken till röstningsblanketten publiceras på pargas.fi.

Här är förslagen i Pargas deltagande budgetering 2024