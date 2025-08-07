Pargas solenergi-andelslag – gemensam elproduktion i skärgården

Lassi Murto

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I Pargas skärgård är energisjälvförsörjning och klimatmål högt prioriterade. Min personliga uppfattning är att kommunen och invånarna bör bilda ett solenergi-andelslag som investerar i och driver en lokal solcellspark på 1–2 MW. Andelslaget producerar förnybar el som medlemmarna köper till 10 % lägre pris än nätets ordinarie tariff, och överskottet matas ut på det lokala elnätet. Modellen stärker vår energisäkerhet, ger ekonomiska fördelar för hushållen och bidrar till finansieringen av kommunala tjänster.

Varför solenergi i skärgården?

Det finns rikligt med tak- och markytor på öar och kobbar som lämpar sig för solceller. Solenergi kompletterar redan befintlig vind- och bioenergi med stabil elproduktion under sommarmånaderna.

Andelslagsmodell och finansiering

Bildande av Pargas solenergi-andelslag, med minsta andelsinsats 300 € per medlem. Finansieringsstruktur: 50 % från EU:s strategifond, 30 % kommunala investeringsstöd, 20 % eget kapital via medlemmar. Medlemsförmåner: 3–5 % årlig avkastning på insatsen och 10 % lägre elpris enligt särskilt inköpsavtal med kommunen.

Teknisk lösning

Installera en solcellspark på 1–2 MW, antingen som markanläggning på obebyggda holmar eller på taket till kommunala byggnader.Inkludera energilagring (batteri- eller vattentankssystem) för att säkerställa kontinuerlig el-försörjning även vid molnigt väder eller under nattetid.

Lokala fördelar

Hushåll: Sänkta elkostnader och stabilt elpris för andelsägare. Kommun: Utdelning från andelslaget finansierar skolor, vård och infrastruktur samt minskar nätavgifter. Miljö: Produktionskapaciteten motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med cirka 1 000 ton per år.

Delaktighet och kunskap

Medlemmarna erbjuds utbildning i energieffektivitet och smart grid-teknik. Årliga “Öppet hus”-arrangemang för skolor och lokala föreningar främjar kunskapsutbyte och engagemang.

Uppmaning till Pargas politiker och invånare

Detta är mitt personliga förslag: Låt oss bilda Pargas solenergi-andelslag snarast möjligt. Kommunen, invånarna och lokala företag inleder samarbete hösten 2025, så att pilotanläggningen kan invigas under 2026. Tillsammans tar vi ett hållbart och ekonomiskt klokt steg mot skärgårdens framtida energiförsörjning.