Pargas Beatles Fest – minst men också mångsidigast?

Pargas Beatles Fest är kanske världens minsta Beatlesfestival, men också nyast och kanske mångsidigast. Från vänster Hunger & Törsts restaurangchef Viljam Laurila, Riddo Ridberg och Myyri Ruokolahti. Foto: Mikael Heinrichs

Den första upplagan av Pargas Beatles Fest ordnas på Hunger & Törst veckoslutet 27–28 september. Mångsidigt utbud av Beatles (och litet annat) utlovas.

Riddo Ridberg axlar en trippelroll då det vankas pinfärsk Beatlesfestival i Pargas om några veckor. Han är såväl artist i det egna bandet She’s Leaving Home som också producent för hela festivalen och artistansvarig.

Idén föddes under de utlandsturnéer som SLH gjort på olika Beatles-evenemang under de senaste drygt sex åren. Idéfröet om att någon gång arrangera ett eget evenemang har sakta mak grott fram under åren – och förra hösten slog bandet fast att man siktar på att det ska bli verklighet den här hösten.

– De första konkreta kontakterna till artisterna gjordes i början av året och på den vägen är vi. I själva verket har vi redan kö till nästa års evenemang redan nu, skrattar Ridberg.

Under sina egna turnéresor har SLH sett vad som fungerar och vad som kanske inte gör det i dessa sammanhang. Ett medvetet val att bredda repertoaren fattades också.

– Vi kommer också att ha förhållandevis många kvinnor på scenen, då det på många av de utländska Beatlesfestivalerna kan bli rätt traditionellt och ”gubbigt”, säger Myyri Ruokolahti som är solist i SLH.

Hon kommer också att uppträda under fredagens öppningskonsert med låtar av Yoko Ono.

– Vi är väldigt måna om att värna om jämställdheten och som arrangör har vi ett ansvar att jobba för det, påminner hon.

Festivalen pågår i två dagar och alla konserter ordnas inomhus i Hunger & Törsts restaurang.

Rebecca Tilles. Foto: Pressbild

Fredagens kvällskonsert kommer förutom Ruokolahti att bjuda på svensk-amerikanska Rebecca Tilles, en singer-songwriter med countryinspirerat Beatlesmaterial,och brittiska Clark Gilmours önskekonsert där publiken själv får önska låtar ur Beatles enorma låtskatt (och en del andra 60-talshitlåtar).

På lördag blir det en gratis dagskonsert med korta smakprov av flera artister, med en stark lokal prägel då bland annat band från Gubbrockarna och musikinstitutet Arkipelag uppträder. Dessutom blir det kvinnokraft med Poprockkören och Clark Gilmour bidrar med ett snack kring legendariska The Cavern Club, där också publiken kommer att ha möjlighet att ställa kvistiga frågor.

Lördagen avrundas med huvudkonserten som inleds klockan 18 och pågår till midnatt.

Bluebirds over Sweden från Göteborg. Foto: Pressbild

Nederländska The Beatles Sessions uppträder för första gången i Finland med sina energiska och fräscha Beatlestolkningar medan Bluebirds over Sweden från Göteborg serverar akustisk musik med trestämmig sång.

Sammanlagt omkring 200 biljetter kommer att säljas till evenemanget, och en stor del av platserna är vid bord. En Beatlesinspirerad meny kommer att serveras båda kvällarna och under dagskonserten kan man avnjuta lunch.

– Vi är väldigt tacksamma för alla bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners som sett till att vi kunnat förverkliga det här evenemanget. Utan dem skulle det aldrig ha varit möjligt, säger Ridberg.

Mera information om festivalen hittas på pargasbeatlesfest.com.

Mikael Heinrichs