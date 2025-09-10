Kvinnors kreativitet via konst och mat

Privat Maria la Vane- Tempest (t.v.) och Kerstin Stubb framför Marias tavla "Havet är fullt av otämjd magi."

Siv Fagerlund

Om någon i vår stad längtar efter en lugn och meditativ stund så har vi på Malmen en trevlig oas, som ibland bjuder på kreativa idéer. Jag tänker på Matmalmen @Eva och Amanda, ett ”gott, glatt och litet knasigt ställe”, som de karakteriserar sig själva. På den nybyggda uteterrassen samlades på lördagen ett 20 -tal förväntansfulla personer för att, för andra gången i följd, njuta av kvinnors kreativitet via fem konstverk, fem sånger och fem maträtter, skapade av konstnären Maria la Vane-Tempest, sångerskan Kerstin Stubb och matkreatören Eva Johansson och Amanda, som turvis berättade om hur och varför de skapar konst, sång och mat i en härlig kombination.

Sommarklädda människor satte sig ner i den nästan sydländskt varma kvällen för att lyssna med öppna sinnen och tillfredsställa smaklökarna i det nyskapade konstpaketet, som handlade om det färgstarka livet, om kärlek och tacksamhet, om att styra sitt öde och om flickor som håller på att få vingar, detta och mycket mera och efter varje tavla och sång serverade Amanda oss mat i små skålar, ibland i färg med konstverken, till exempel blåbär för en tavla om havet. Fantasin sattes i rörelse hos publiken när Kerstin gick runt med Marias tavlor så vi kunde se dem på nära håll. För mig var tavla nummer två: ”Havet är fullt av otämjd magi ” följd av Jukka Kuoppamäkis sång ”Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen, siniset on järvet, sinisyyttä heijastaen...” kvällens bästa upplevelse, som jag tog med mig hem där jag spann vidare på idén med konst, visor och mat och tänkte på hur intressant det skulle vara med temat ”ålder”, allt från vaggan till graven ryms in i ordet ålder.

Kvinnor kan, så vi hoppas på en tredje meditativ stund på Matmalmen @Eva med vacker mat, konst och musik.