Johanna har jobbat med Café Kajutan i 30 år

Johanna Lehto.

Fredag har gått över till eftermiddag och Johanna Lehto kan pusta ut efter en lång dag i Café Kajutan i gästhamnen. I år är det 30 år sedan företaget inledde sin verksamhet. I början fanns kaféet i Reimari, därefter i S-market i närmare 20 år. De senaste fyra åren har kaféet verkat i lokalen i gästhamnen.

– Av alla platser har denna varit bäst då den är vår egen och vi kan göra vad vi vill, till exempel ordna olika tillställningar till exempel födelsedagskalas, säger Johanna.

Johanna berättar att hon i företaget, utöver sig själv, har fem anställda. Flera av familjemedlemmarna arbetar i företaget, bland annat är äldsta sonen kock och av döttrarna jobbar en i köket och en hjälper till med pappersarbetet. Den yngsta sonen kör ut matleveranser.

– På sommaren var dessutom två av barnbarnen på sommarjobb här.

Hon tillägger att Kajutan under sommaren hade tio sommaranställda eftersom det behövs mycket personal under högsäsong. Café Kajutan serverar både lunchmat och à la carte-rätter och på sommaren uppskattar Johanna att antalet matgäster under en dag kan vara 150.

– Våra kunder gillar nog alla rätter vi har. Det går mycket hamburgare, biffar och fisk men också vegetariska rätter, säger Johanna.

Dessutom har Café Kajutan mer eller mindre regelbunden hemkörning av mat åt många kunder.

– Vi gör upp en matlista för två veckor framåt och så kan man beställa mat från listan som vi kör hem till kunden. Vi hjälper bland annat åldringarna på det sättet, säger Johanna.

Johanna har jobbat med mat från unga år. Hennes mamma lagade mat på Tommys bar där Matmalmen @Eva idag finns, och Johanna arbetade som servitör.

Ingen dag på Café Kajutan är den andra lik.

– Jobbet är intressant och varierande. Och jag gillar kontakten man får med kunderna!

Johanna Lehto, 62 år

Arbete: driver Café Kajutan i Pargas gästhamn som är öppen måndag till lördag, sköter bensinförsäljningen i hamnen och sugtömningsstationen, hyr ut sup-brädor och kajaker. Flyttade till gästhamnen 2019, blev årets företag 2020.

Familj: man, fem barn och sju barnbarn

Favoritmat och dryck: rotmos med fläsksås med mjölk eller vatten som dryck

Fritid: ser på tv och gillar att promenera