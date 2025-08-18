Fråga till kyrkofullmäktige i Pargas

Stig Engman

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag har hört att Pargas kyrkliga samfällighet förbereder ett ärende att ändra på ägandet av de personer som idag äger en grav som man i tiden har köpt som evighetsgravar, att de skulle bli 25 års gravar i framtiden. Med vilken rätt kan församlingen ändra på äganderätten så där bara? Har man köpt en evighetsgrav och betalat stora pengar så bör den också i framtiden fortsättningsvis vara evigt så länge någon sköter om den. Det kan vara att detta endast är ett rykte, men för att ta kål på ryktet, vill jag ställa frågan till beslutsfattarna i Pargas församling. Om det mot förmodan skulle vara sant, hur går ni tillväga då det på kyrkogården idag finns personer av olika slag som ligger i evighetsgravar? Kommer kyrkan i så fall behandla samtliga likvärdigt eller kommer ni att behandla persongravarna olika beroende på vem som ligger i graven? Jag anser att alla som ligger i gravar på Pargas kyrkliga samfällighets gravområde i så fall borde behandlas likvärdigt.

Väntar på svar av Pargas kyrkliga samfällighet.