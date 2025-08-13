Exakt 33 år i Pargas – Tack ska ni ha!

Privat Petri Huovila med frun Sari.

Petri Huovila

Den första augusti hade det gått exakt 33 år sedan min fru, vår familj och jag flyttade till Pargas för att tjäna den lokala svenskspråkiga pingstförsamlingen, Filadelfiaförsamlingen. Vid millennieskiftet bytte vi "stift" och anslöt oss till ett planteringsprojekt för en finskspråkig frikyrka, och år 2005 grundades Paraisten vapaaseurakunta Kotisatama. I år, den 31 juli, slöts cirkeln. Kotisatamas lokaler i Pingstkyrkans hus på Skolgatan tömdes på vår församlings tillhörigheter, eftersom församlingen under tvingande omständigheter måste läggas ner. Det svider i hjärtat för lokalförsamlingen har för oss varit kär. Eftersom vi vid grundandet av församlingen ville göra ett nummer av projektet offentligt och jag under 30 år har skrivit ganska mycket i Pargas Kungörelser, torde det vara på sin plats att också offentligt meddela att församlingen upphör.

Både under min tid som pastor i församlingen och senare som miljöinspektör i Pargas stad (i nästan 24 år) har jag strävat efter att tjäna Gud och mina medmänniskor. Även om min tjänst har varit bristfällig, skäms jag inte för mitt arbete. Jag har säkert många gånger betett mig klumpigt och reagerat för snabbt på saker, och det kan finnas ett behov av att be om ursäkt till vissa, men min avsikt har alltid varit god. De som känner mig vet om min skamlösa tro på Bibeln och på Guds Son, Jesus. Han har varit och är fortfarande min Förbarmare, min gode Herde och min Herre. Vissa har kanske blivit förtjusta i mig på grund av min tro, andra har blivit arga.

Jag studerade en gång miljöskydd vid Helsingfors universitet. Från år 2000 fick jag arbeta på Pargas stads miljövårdsbyrå. Jag gläds åt mitt arbete i Pargas stad tillsammans med många goda kollegor. Ju längre jag arbetade i staden, desto bättre trivdes jag där. Jag saknar verkligen mina arbetskamrater, med vilka jag har delat en betydande del av mitt liv. Stadshuset hann bli som ett andra hem för mig. Under mina arbetsår var det också fint att se hur stadens anställda osjälviskt strävade efter att utföra sina uppgifter så bra och rättvist som möjligt. Tack till er och den Visastes välsignelse, alla arbetskamrater!

Efter att vi har gått i pension har min fru Sari och jag njutit av den nya friheten och innerligt bett att vår gode Gud skulle visa oss den rätta vägen framåt. Som ett resultat av sökandet flyttade vi från Pargas i februari. Guds svar dröjde, men kom fram i tid, och överraskande nog fann vi oss i Salo stad.

Slutligen vill jag uppmuntra alla Pargasbor som tror på Gud, både vänner och okända, att vara modiga och sätta sitt hopp och sin tillit till Bibelns levande Gud. Genom att överlämna oss till hans vilja uppnår vi det lyckligaste jordiska livet, finner mening i våra liv, blir till största glädje för våra medmänniskor och uppnår i sinom tid himlens underbara hem. I vår oroliga värld varierar åsikterna, men den kristna tron baserad på Bibeln vacklar inte. Den är alltid fräsch och den är bäst även för vår föränderliga tid. Så ta din plats som en efterföljare till Jesus, dit även du är kallad. BTW: Även om Kotisatama-församlingen lades ner, fortsätter Filadelfia-församlingen sina sammankomster som vanligt på Skolgatan 13. Så om du är intresserad av fri protestantisk kristendom, har du möjlighet att uppleva den i deras gemenskap.

Må den Allsmäktige välsigna dig,

Med kärlek, Petri Huovila

PS. En del av mitt arv till Pargas, ”Sången till Pargas”, kan hittas på min Youtube-kanal, där hela min skiva ”Ainutlaatuinen” är sparad. Enjoy!